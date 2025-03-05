В Белгородской области проверят систему оповещения

Напомним, что во время ракетной опасности колесо обозрения в Белгороде ускоряют, чтобы быстрее спустить людей. Вместо 13 минут круг проходит за восемь, но те, кто оказался наверху, спускаются не сразу — это занимает около четырёх минут.