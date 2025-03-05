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Posted 5 марта, 06:35

Published 5 марта, 06:35

Modified 5 марта, 07:10

Updated 5 марта, 07:10

сирена

В Белгородской области проверят систему оповещения

5 марта 2025, 06:35
Фото: Изображение Midjourney. сирена
Сюжет
Приграничье
При этом сирены включать не будут.

Сегодня, 5 марта, в Белгородской области с 10:00 до 11:00 проверят систему оповещения. Сирены и громкоговорители запускать не будут. Тестирование пройдет в рамках общероссийской проверки. Об этом сообщил на своей странице Алексей Дыбов, глава округа.

Также сегодня до 15:00 на полигоне будут проходить военно-тактические учения. Во время тренировок возможны громкие звуки. Жителей просят сохранять спокойствие.

Напомним, что во время ракетной опасности колесо обозрения в Белгороде ускоряют, чтобы быстрее спустить людей. Вместо 13 минут круг проходит за восемь, но те, кто оказался наверху, спускаются не сразу — это занимает около четырёх минут.

Как белгородцев спускают с колеса обозрения во время ракетной опасности?
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#Анна Селищева#Город#Общество#Белгородская область#Сирена#Валуйский горокруг#Приграничье#Проверка сирен
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