В Белгородской области проверят систему оповещения

Posted 5 марта, 06:35
Published 5 марта, 06:35
Modified 5 марта, 07:10
Updated 5 марта, 07:10
Сегодня, 5 марта, в Белгородской области с 10:00 до 11:00 проверят систему оповещения. Сирены и громкоговорители запускать не будут. Тестирование пройдет в рамках общероссийской проверки. Об этом сообщил на своей странице Алексей Дыбов, глава округа.
Также сегодня до 15:00 на полигоне будут проходить военно-тактические учения. Во время тренировок возможны громкие звуки. Жителей просят сохранять спокойствие.
Напомним, что во время ракетной опасности колесо обозрения в Белгороде ускоряют, чтобы быстрее спустить людей. Вместо 13 минут круг проходит за восемь, но те, кто оказался наверху, спускаются не сразу — это занимает около четырёх минут.