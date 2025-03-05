bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта, 14:50

Published 5 марта, 14:50

Modified 5 марта, 14:52

Updated 5 марта, 14:52

кладбище

В Белгородской области нашли мёртвым пропавшего в декабре мужчину

5 марта 2025, 14:50
Фото: 1MI. кладбище
Анатолия Краснояружского нашли мёртвым.

72-летний житель села Шидловка Волоконовского района пропал 24 декабря 2024 года. Его местонахождение до сих пор было неизвестно.

Сегодня поисковый отряд «Лиза Алерт» Белгородской области сообщил трагическую новость: пенсионера нашли мёртвым. Обстоятельства его гибели пока остаются неясными, и волонтёры продолжают выяснять детали.

«Лиза Алерт» выражает искренние соболезнования родным и близким Анатолия Краснояружского.

Но есть и положительные новости. Сегодня также нашли живым пропавшего инвалида из Чернянского района. Его искали с третьего марта.

Пропавший в начале весны белгородец нашёлся
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области ищут пенсионера, чья фамилия созвучна с одним из районовВ Белгородской области уже 20 дней ищут мужчину: у него может быть потеря памятиВ Белгороде ищут пропавшего в старый Новый год мужчину
#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Происшествия#Нашли мёртвыми
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика