В Белгородской области нашли мёртвым пропавшего в декабре мужчину

Posted 5 марта, 14:50
Published 5 марта, 14:50
Modified 5 марта, 14:52
Updated 5 марта, 14:52
72-летний житель села Шидловка Волоконовского района пропал 24 декабря 2024 года. Его местонахождение до сих пор было неизвестно.
Сегодня поисковый отряд «Лиза Алерт» Белгородской области сообщил трагическую новость: пенсионера нашли мёртвым. Обстоятельства его гибели пока остаются неясными, и волонтёры продолжают выяснять детали.
«Лиза Алерт» выражает искренние соболезнования родным и близким Анатолия Краснояружского.
Но есть и положительные новости. Сегодня также нашли живым пропавшего инвалида из Чернянского района. Его искали с третьего марта.