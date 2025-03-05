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Posted 5 марта, 13:42

Published 5 марта, 13:42

Modified 5 марта, 13:54

Updated 5 марта, 13:54

убийство

Убийство, кражи и поджог: дело о преступлениях передали в суд

5 марта 2025, 13:42
Фото: 1MI. убийство

Белгородцы убили мужчину, а затем подожгли его дом

Сюжет
Суд
В Борисовке завершено расследование убийства 76-летнего мужчины, поджога и ряда краж. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Следователи СК завершили расследование по делу о преступлениях, совершённых в феврале 2024 года в Борисовке. Обвиняемыми в убийстве и ряде других преступлений, включая кражи и поджог, стали трое жителей региона, включая несовершеннолетнего.

Как установило следствие, 1 февраля 2024 года 17-летний молодой человек, намереваясь украсть имущество, проник в дом 76-летнего мужчины в Борисовке. Когда хозяин дома попытался выгнать злоумышленника, между ними возникла драка. Обвиняемый взял топор, нанес несколько ударов в голову пожилому мужчине, от которых тот скончался. После этого преступник поджёг дом. Тело погибшего с признаками термических повреждений нашли 2 февраля, когда пожарные тушили огонь.

Кроме того, следствие установило, что в 2023 году обвиняемый совместно с ранее судимым товарищем совершил кражу в сарае частного дома в селе Беленькое. В июне того же года они похитили имущество на сумму более 14 тысяч рублей. А 1 января 2024 года тот же преступник вместе с несовершеннолетним и еще одним ранее судимым знакомым украли вещи на сумму свыше 40 тысяч рублей из частного дома в селе Зозули.

До ареста обвиняемый также совершил кражу из автомобиля, причинив ущерб владельцу на сумму более 16 тысяч рублей.

Белгородца арестовали. Остальные находятся под подпиской о невыезде. Дело направили в суд.

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