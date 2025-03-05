Убийство, кражи и поджог: дело о преступлениях передали в суд

Кроме того, следствие установило, что в 2023 году обвиняемый совместно с ранее судимым товарищем совершил кражу в сарае частного дома в селе Беленькое. В июне того же года они похитили имущество на сумму более 14 тысяч рублей. А 1 января 2024 года тот же преступник вместе с несовершеннолетним и еще одним ранее судимым знакомым украли вещи на сумму свыше 40 тысяч рублей из частного дома в селе Зозули.