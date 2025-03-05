Споры о невыплате 35 млн зарплаты белгородским ООО «Век» перешли в уголовное дело

Posted 5 марта, 13:37
Published 5 марта, 13:37
Modified 5 марта, 13:39
Updated 5 марта, 13:39
В следственном комитете журналистам Бел.Ру ответили, что в отношении руководителя ООО «Век» ведётся расследование уголовного дела, возбуждённого в связи с признаками преступления по части 1 статьи 145.1 УК РФ — частичная или полная невыплата заработной платы, пенсий, и других выплат.
Как заявили, на данный момент осуществляется ряд следственных и других мероприятий, необходимых для выяснения деталей дела. Далее в ответе на информационный запрос редакции Бел.Ру сообщили, что дополнительная информация на текущем этапе не может быть представлена в интересах следствия.
Согласно уголовному кодексу, за данное нарушение грозит штраф до пяти миллионов рублей либо в размере трёх годовых зарплат виновного, а также от двух до трёх лет лишения свободы с дальнейшими ограничениями на занятие должностей.
Ранее в редакцию обратился мужчина от лица всех пострадавших из числа тех, кто работал на строительных объектах компании. Из них — 20 ушли на СВО. По его словам, долг ООО «Век» Александра Спиридонова составляет как минимум 35 миллионов рублей за два года работы. В разговоре с журналисткой Бел.Ру Спиридонов заявил, что это простое «отмывание денег» и с ним «никто не работал».
При повторном звонке от 5 марта Александр Спиридонов так же заявил, что это «простое мошенничество»:
— Нет такого ничего. Это всё обман и вымогательство.
— А насчёт судебных разбирательств?
— Ещё раз — это всё обман и мошенничество.
— Вы подтверждаете, что такое дело заведено?
— Мошенничество. Я же говорю, что это мошенники.
— Вы говорили, что не знаете тех, кто заявил о задолженности, а теперь, как они рассказали, вы их вспомнили и «признали»?
— Мошенники, ещё раз говорю. Это вымогательство, говорю, мошенники.
Позднее с редакцией Бел.Ру связался ещё один человек, связанный со стройкомпанией. Прораб, который работал на объекте в Белгородском районе. Мужчина тоже заявил, что не получил зарплату. Также, по его словам, средства, которые были необходимы при закупке материалов при строительстве объекта, приходилось долго выбивать. Мужчина поделился, что когда обнаружил, что его спустя долгое время работы так и не оформили официально, написал обращение в трудовую инспекцию. Однако после этого, как говорит бывший прораб, «пришёл человек» и вынудил написать расписку о том, что претензий к Спиридонову не имеет.
На момент марта 2024 года региональные УМВД и ГИТ сообщили, что получали жалобы, а в прокуратуре в марте прошлого года ответили, что в отношении строительной компании уже подавались обращения в связи с нарушением трудовых договоров.
Также журналисты обсудили ситуацию с адвокатами. Основное осложнение в том, что, как признались работавшие на «Век», трудовой договор никто не заключал. Кроме того, заявили, что от этого отказался сам Александр Спиридонов.
В конце февраля 2025 года редакция Бел.Ру получила ответ от ГТИ на ещё один запрос. В нём заявили, что в отношении фирмы поступило 13 заявлений о невыплате заработной платы в период с 2022 по 2024 год. По словам обратившегося участника СВО, Арсена, история не закончилась.