Споры о невыплате 35 млн зарплаты белгородским ООО «Век» перешли в уголовное дело

Позднее с редакцией Бел.Ру связался ещё один человек, связанный со стройкомпанией. Прораб, который работал на объекте в Белгородском районе. Мужчина тоже заявил, что не получил зарплату. Также, по его словам, средства, которые были необходимы при закупке материалов при строительстве объекта, приходилось долго выбивать. Мужчина поделился, что когда обнаружил, что его спустя долгое время работы так и не оформили официально, написал обращение в трудовую инспекцию. Однако после этого, как говорит бывший прораб, «пришёл человек» и вынудил написать расписку о том, что претензий к Спиридонову не имеет.