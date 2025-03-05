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Posted 5 марта, 09:07

Published 5 марта, 09:07

Modified 5 марта, 09:09

Updated 5 марта, 09:09

Белгородский драмтеатр имени М. С. Щепкина

Спектакль выпускника ГИТИСа покажут в белгородском театре

5 марта 2025, 09:07
Фото: 1MI. Белгородский драмтеатр имени М. С. Щепкина
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Новости Белгорода
В Белгородском драмтеатре покажут спектакль выпускника ГИТИСа Антона Городецкого.

В День Победы, 9 мая, в Белгороде состоится премьера спектакля «Вечно живые», поставленного Антоном Городецким, выпускником ГИТИСа. Спектакль по пьесе Виктора Розова покажут в драмтеатре имени М. С. Щепкина, сообщили в пресс-службе.

Постановка — итог работы выпускников ГИТИСа, представивших свои эскизы в Белгороде. Главные роли исполнят щепкинцы.

Розов написал пьессу в 1943 году. По ней сняли фильм «Летят журавли».

Также в марте в драмтеатре состоятся ещё две премьеры, одна из которых пройдёт в ближайшие выходные. Также один из спектаклей БГАТ вошёл в Золотой фонд театральных постановок России и теперь будет показан на канале «Большой эфир».

А в начале марта в театре случилось горе. Скончался талантливый режиссёр.

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