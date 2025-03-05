Спектакль выпускника ГИТИСа покажут в белгородском театре

Posted 5 марта, 09:07
Published 5 марта, 09:07
Modified 5 марта, 09:09
Updated 5 марта, 09:09
В День Победы, 9 мая, в Белгороде состоится премьера спектакля «Вечно живые», поставленного Антоном Городецким, выпускником ГИТИСа. Спектакль по пьесе Виктора Розова покажут в драмтеатре имени М. С. Щепкина, сообщили в пресс-службе.
Постановка — итог работы выпускников ГИТИСа, представивших свои эскизы в Белгороде. Главные роли исполнят щепкинцы.
Розов написал пьессу в 1943 году. По ней сняли фильм «Летят журавли».
Также в марте в драмтеатре состоятся ещё две премьеры, одна из которых пройдёт в ближайшие выходные. Также один из спектаклей БГАТ вошёл в Золотой фонд театральных постановок России и теперь будет показан на канале «Большой эфир».
А в начале марта в театре случилось горе. Скончался талантливый режиссёр.