bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта, 09:15

Published 5 марта, 09:15

Modified 5 марта, 09:17

Updated 5 марта, 09:17

Руслан Хазыков

Советником одного из белгородских глав стал ветеран СВО

5 марта 2025, 09:15
Фото: страница Владимира Жданова. Руслан Хазыков
Белгородский ветеран СВО занял должность советника главы старооскольского муниципалитета. Об этом сообщил Владимир Жданов.

На работу в старооскольскую администрацию устроился участник военной спецоперации на Украине Руслан Хазыков. Он стал советником главы муниципалитета Владимира Жданова.

Сообщается, что мужчина родом из Приморья, но уже в детстве переехал на постоянное жительство в Белгородскую область. Служил в армии, работал по специальности — ветеринарным врачом. В то же время является матером спорта международного класса по пауэрлифтингу.

Сразу после начала СВО он записался добровольцем, но спустя три года ему пришлось вернуться в мирную жизнь из-за состояния здоровья. За проделанную работу на фронте его наградили орденом Мужества.

С начала СВО больше трети российских регионов подверглись атакам ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
Инструкция: как участникам СВО получить бесплатный участок в Белгородской областиЗемля героям: Белгородская область выделила участникам СВО 16 участковБелгородка убила и оставила тело Мишки на дереве: ей грозит до 5 лет тюрьмы
#Александра Склярова#Белгородская область#Старый Оскол#Администрация#Белгород#Владимир Жданов#Советник
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика