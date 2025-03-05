Советником одного из белгородских глав стал ветеран СВО

Posted 5 марта, 09:15
Published 5 марта, 09:15
Modified 5 марта, 09:17
Updated 5 марта, 09:17
На работу в старооскольскую администрацию устроился участник военной спецоперации на Украине Руслан Хазыков. Он стал советником главы муниципалитета Владимира Жданова.
Сообщается, что мужчина родом из Приморья, но уже в детстве переехал на постоянное жительство в Белгородскую область. Служил в армии, работал по специальности — ветеринарным врачом. В то же время является матером спорта международного класса по пауэрлифтингу.
Сразу после начала СВО он записался добровольцем, но спустя три года ему пришлось вернуться в мирную жизнь из-за состояния здоровья. За проделанную работу на фронте его наградили орденом Мужества.