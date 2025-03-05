Сотрудники Стойленского ГОКа состязались в мастерстве зимней рыбалки

«Фестиваль зимней рыбалки стал отличной традицией, он не только демонстрирует мастерство наших сотрудников в рыбной ловле, но и дает возможность провести время на свежем воздухе в компании коллег. Такие соревнования способствуют укреплению командного духа и созданию позитивной атмосферы в коллективе», — уверена Елена Дергачева, специалист по спорту профкома СГОКа.