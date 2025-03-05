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Posted 5 марта, 12:52

Published 5 марта, 12:52

Modified 5 марта, 12:55

Updated 5 марта, 12:55

Сотрудники Стойленского ГОКа состязались в мастерстве зимней рыбалки

Сотрудники Стойленского ГОКа состязались в мастерстве зимней рыбалки

5 марта 2025, 12:52
Фото: СГОК.
1 марта на старооскольском водохранилище прошли соревнования по подледному лову, организованные Стойленским ГОКом (входит в Группу НЛМК) и профсоюзным комитетом комбината. В фестивале зимней рыбалки приняли участие 10 команд по три человека в каждой.

В течение трех часов участники демонстрировали свое мастерство подледной ловли. По завершении турнира судьи взвесили улов каждой команды и зафиксировали результаты в итоговом протоколе. Пока жюри определяло победителей, участники могли подкрепиться полевой кашей, горячим чаем и пирожками.

Фото: СГОК

Самыми удачливыми рыбаками стали сотрудники рудоуправления Андрей Щербатенко, Петр Мясоедов, Александр Краснов. Второе место заняла команда ветеранов рудоуправления Александра Зайцева, Игоря Еланского и Александра Бадаева. Третье место у сборной цеха автоматизации и метрологии Ивана Дорохина, Павла Кузнецова и Алексея Васильева.

В личном зачете лучшими стали электрослесарь Алексей Васильев (3 кг 180 граммов), начальник геологического отдела Петр Мясоедов (2 кг 790 граммов) и гидрогеолог Александр Краснов (2 кг 480 граммов). Самым крупным уловом — плотвой весом 270 граммов — отметился электрослесарь цеха автоматизации и метрологии Павел Кузнецов.

За время соревнований стойленцы поймали в общей сложности больше 40 кг рыбы. Все победители были награждены почетными грамотами и сертификатами.

«Фестиваль зимней рыбалки стал отличной традицией, он не только демонстрирует мастерство наших сотрудников в рыбной ловле, но и дает возможность провести время на свежем воздухе в компании коллег. Такие соревнования способствуют укреплению командного духа и созданию позитивной атмосферы в коллективе», — уверена Елена Дергачева, специалист по спорту профкома СГОКа.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Стойленский ГОК#Профсоюз#Команда#Ветераны#Зимняя рыбалка#Белгород#Плотва#Александр Краснов
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