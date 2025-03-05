Слишком широко отметили: белгородский парк хотят закрыть после празднования Масленицы

Организаторы Масленицы, Русская община, признали, что количество гостей превысило все ожидания, и извинились за неудобства. В администрации парка подчеркнули, что вложили в это место много сил и стремятся сохранить его для семейного отдыха. Они обратились к посетителям с просьбой оставить отзывы и поделиться мнением о необходимости дальнейшего развития парка.