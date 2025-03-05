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Posted 5 марта, 07:45

Published 5 марта, 07:45

Modified 5 марта, 07:47

Updated 5 марта, 07:47

Масленица в парке

Слишком широко отметили: белгородский парк хотят закрыть после празднования Масленицы

5 марта 2025, 07:45
Фото: КЛАДовка | Парк семейного отдыха. Масленица в парке

Белгородцы просят сохранить парк в Старом Осколе

После празднования Масленицы в Старом Осколе разгорелся спор о судьбе парка «Кладовка».

В Старом Осколе после празднования Масленицы разгорелась дискуссия о будущем парка «Кладовка». Кто-то из гостей заехал на газон местного жителя, повредив кусты роз. Местные жители пожаловались на наплыв автомобилей, припаркованных на обочинах, и обратились в городскую администрацию с просьбой закрыть парк.

«Думаю, не одному домовладению навредили, вся деревня была заставлена автомобилями», — написал белгородец в комментариях.

Организаторы Масленицы, Русская община, признали, что количество гостей превысило все ожидания, и извинились за неудобства. В администрации парка подчеркнули, что вложили в это место много сил и стремятся сохранить его для семейного отдыха. Они обратились к посетителям с просьбой оставить отзывы и поделиться мнением о необходимости дальнейшего развития парка.

Под постом собралось более 200 положительных комментарияев о празднике и парке. Люди не только из Старого Оскола, но и других городов области приехжают отдохнуть туда. Белгородцы просят не закрывать, а улучшить парк:

«Лучше администрации попробовать решить проблему эту с парковкой, а не закрывать парк».
«Огромная просьба к администрации города не закрывать парк! А по возможности помочь в решении сложных вопросов. Парк отличный, с душой! Ничего подобного вокруг Старого Оскола нет!»
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Парк#Мероприятие#Масленица
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