Скачок вызовов скорой в Белгородской области: комментарий замминистра здравоохранения

Как отметил чиновник, в настоящее время нагрузка на первичное звено и стационары колоссальная. Количество вызовов врачей увеличилось. На предыдущей неделе их было порядка 14 500, а на прошедшей — более 17 тысяч. Также на 19% увеличилось количество вызовов скорой.