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Posted 5 марта, 12:23

Published 5 марта, 12:23

Modified 5 марта, 12:25

Updated 5 марта, 12:25

Белгородцы стали чаще вызывать скорую из-за сезонных вирусов

Скачок вызовов скорой в Белгородской области: комментарий замминистра здравоохранения

5 марта 2025, 12:23
Фото: 1MI.

Белгородцы стали чаще вызывать скорую из-за сезонных вирусов

Сюжет
Скорая помощь
В Белгородской области на фоне роста заболеваемости увеличилось количество вызовов скорой помощи. Замминистра здравоохранения Александр Заец рассказал о ситуации в регионе.

Как отметил чиновник, в настоящее время нагрузка на первичное звено и стационары колоссальная. Количество вызовов врачей увеличилось. На предыдущей неделе их было порядка 14 500, а на прошедшей — более 17 тысяч. Также на 19% увеличилось количество вызовов скорой.

Часть белгородцев попадают в стационары, а кто-то — сразу в реанимацию. В основном, это пожилые.

Напомним, ранее стало известно, что на Белгородчине зафиксировано пять редких заболеваний. Ими болеют более 200 человек. Речь идёт, к примеру, о муковисцидозе, фенилкетонурии, целиакии, гемофилии и буллёзном эпидермолизе.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Здравоохранение#Скорая помощь#Заболеваемость#Белгород#Пожилые#Замминистра#Гемофилия#Муковисцидоз#Фенилкетонурия#Целиакия
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