Скачок вызовов скорой в Белгородской области: комментарий замминистра здравоохранения

Posted 5 марта, 12:23
Published 5 марта, 12:23
Modified 5 марта, 12:25
Updated 5 марта, 12:25
Как отметил чиновник, в настоящее время нагрузка на первичное звено и стационары колоссальная. Количество вызовов врачей увеличилось. На предыдущей неделе их было порядка 14 500, а на прошедшей — более 17 тысяч. Также на 19% увеличилось количество вызовов скорой.
Часть белгородцев попадают в стационары, а кто-то — сразу в реанимацию. В основном, это пожилые.
Напомним, ранее стало известно, что на Белгородчине зафиксировано пять редких заболеваний. Ими болеют более 200 человек. Речь идёт, к примеру, о муковисцидозе, фенилкетонурии, целиакии, гемофилии и буллёзном эпидермолизе.