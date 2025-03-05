Posted 5 марта, 07:47
Published 5 марта, 07:47
Modified 5 марта, 07:49
Updated 5 марта, 07:49
С февраля 2022 года ВСУ атаковали 34 региона России, находящихся за пределами зоны спецоперации. В результате погибли 652 человека, в том числе 23 ребёнка, а ранения получили 2980 человек, среди которых 169 детей. Для атак украинская армия использует западное оружие, включая ракеты, артиллерию и беспилотники.
Александр Бастрыкин заявил, что ответственность за гибель мирных жителей лежит и на европейских политиках, принимающих решения о поставках оружия.
Напомним, что с начала СВО на момент ноября 2024 года в Белгородской области погибли более 250 человек, 1,5 тысячи получили ранения. Повреждены более 30 тысяч домов и около 10 тысяч машин. Тысячи людей покинули свои дома из-за атак ВСУ.
В 2024 году от обстрелов погибли 12 детей, 88 получили ранения. Большинство пострадавших стали жертвами артобстрелов и ударов дронов по гражданским объектам.