С начала СВО больше трети российских регионов подверглись атакам ВСУ

Напомним, что с начала СВО на момент ноября 2024 года в Белгородской области погибли более 250 человек, 1,5 тысячи получили ранения. Повреждены более 30 тысяч домов и около 10 тысяч машин. Тысячи людей покинули свои дома из-за атак ВСУ.