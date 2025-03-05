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Posted 5 марта, 07:47

Published 5 марта, 07:47

Modified 5 марта, 07:49

Updated 5 марта, 07:49

обстрел

С начала СВО больше трети российских регионов подверглись атакам ВСУ

5 марта 2025, 07:47
Фото: 1MI. обстрел

Бастрыкин обвинил европейских политиков в гибели белгородцев и других мирных

Сюжет
СВО
Больше 3,5 тысяч мирных россиян пострадало в результате атак со стороны ВСУ.

С февраля 2022 года ВСУ атаковали 34 региона России, находящихся за пределами зоны спецоперации. В результате погибли 652 человека, в том числе 23 ребёнка, а ранения получили 2980 человек, среди которых 169 детей. Для атак украинская армия использует западное оружие, включая ракеты, артиллерию и беспилотники.

Александр Бастрыкин заявил, что ответственность за гибель мирных жителей лежит и на европейских политиках, принимающих решения о поставках оружия.

Напомним, что с начала СВО на момент ноября 2024 года в Белгородской области погибли более 250 человек, 1,5 тысячи получили ранения. Повреждены более 30 тысяч домов и около 10 тысяч машин. Тысячи людей покинули свои дома из-за атак ВСУ.

В 2024 году от обстрелов погибли 12 детей, 88 получили ранения. Большинство пострадавших стали жертвами артобстрелов и ударов дронов по гражданским объектам.

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