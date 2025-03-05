Разместят ли укрытия вблизи цветочных ярмарок в Белгороде к 8 марта?

Добавим, что в этом году цветы подорожали на 20-30%. Те же тюльпаны белгородцы смогут купить за 150 рублей за штуку, хотя в прошлом году они стояли по 120 рублей. С чем связан такой рост, выяснила журналистка Бел.Ру.