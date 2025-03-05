Разместят ли укрытия вблизи цветочных ярмарок в Белгороде к 8 марта?

Posted 5 марта, 08:28
Published 5 марта, 08:28
Modified 5 марта, 08:30
Updated 5 марта, 08:30
По словам градоначальника, цветочные ярмарки будут открыты в областном центре с 6 по 8 марта. Их рабочий график: с 08:00 до 22:00.
Всего по городу откроются 265 цветочных лавок. Всех их для удобства жителей разместят вблизи укрытий и пешеходных дорожек. Самые крупные из них, по словам мэра, размещены по улицам Губкина, Щорса, Королёва и Белгородского полка, а также по Белгородскому проспекту.
Добавим, что в этом году цветы подорожали на 20-30%. Те же тюльпаны белгородцы смогут купить за 150 рублей за штуку, хотя в прошлом году они стояли по 120 рублей. С чем связан такой рост, выяснила журналистка Бел.Ру.