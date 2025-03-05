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Posted 5 марта, 09:42

Published 5 марта, 09:42

Modified 5 марта, 09:44

Updated 5 марта, 09:44

Котёнок, увезённый из Шебекино в Тульскую область

Пятерых котят из белгородского приграничья увезли в приют Тулы на лечение

5 марта 2025, 09:42
Фото: https://vk.com/helpanimaltula
. Котёнок, увезённый из Шебекино в Тульскую область
Пятерых котят из Шебекино пришлось перевезти в Тульскую область, поскольку места в белгородских приютах уже не хватает.

Пять котят перевезли из Шебекинского округа в Тульскую область. Там их разместили в центре помощи бездомным животным «Любимец».

С самого начала малышей привезли в белгородский хостел «Коша», но количество прибывающих в него животных такое огромное, что пришлось попрощаться с некоторыми обитателями и увезти их в другой регион.

Но есть и проблема: все котята болеют, поэтому им необходимо лечение. Взяться за такое ответственное дело и решили в Тульской области. Там их вылечат, а затем найдут им любящую семью, сообщили журналисты тульских «Вестей».

Котята, увезённые из Шебекино в Тульскую область
Котята, увезённые из Шебекино в Тульскую область
Котята, увезённые из Шебекино в Тульскую область
Котята, увезённые из Шебекино в Тульскую область
Котята, увезённые из Шебекино в Тульскую область
Котята, увезённые из Шебекино в Тульскую область. Фото: https://vk.com/helpanimaltula

Добавим, что в ноябре в Строителе из-за удара ВСУ пострадал приют для собак, из-за чего некоторые его обитатели скончались. Под огонь попадал и мини-приют с 30 кошками — спасать питомцев пришлось волонтёрам.

Зимой же 2023 года одного белгородца от обстрела спас пёс Кубик. Животное помогло спастись своему другу-охраннику, но само потеряло одну лапу. Спустя время Кубика так никто и не захотел забирать из приюта, он до сих пор ждёт свою любящую семью.

Однако было и тем, кому повезло: например, одна семья приютила у себя кошку с кличкой Ракетная опасность.

Под обстрел в Белгородской области попал дом с мини-приютом для 30 кошек
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#Александра Склярова#Белгородская область#Тульская область#Приют#Белгород#Кошки
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