Пятерых котят из белгородского приграничья увезли в приют Тулы на лечение

Зимой же 2023 года одного белгородца от обстрела спас пёс Кубик. Животное помогло спастись своему другу-охраннику, но само потеряло одну лапу. Спустя время Кубика так никто и не захотел забирать из приюта, он до сих пор ждёт свою любящую семью.