Пропавший в начале весны белгородец нашёлся

Posted 5 марта, 13:56
Published 5 марта, 13:56
Modified 5 марта, 13:58
Updated 5 марта, 13:58
34-летний житель села Лозное Чернянского района Белгородской области, пропал 3 марта 2025 года. Мужчина, имеющий отставание в развитии, ушёл из дома, и его местонахождение два дня оставалось неизвестным.
Сегодня поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил радостную новость: Александра нашли живым. Подробности его обнаружения пока уточняются.
Напомним, что в регионе больше трёх недель ищут другого мужчину. Последний раз 57-летнего Рамазана Султангараева из Старого Оскола видели 1 февраля.
Волонтёры предполагают, что у мужчины могла быть потеря памяти. Они просят всех, кто располагает информацией, звонить по номеру 112 или на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт».