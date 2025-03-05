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Posted 5 марта, 13:56

Published 5 марта, 13:56

Modified 5 марта, 13:58

Updated 5 марта, 13:58

Ориентировка на Александра Филатова

Пропавший в начале весны белгородец нашёлся

5 марта 2025, 13:56
Фото: Лиза Алерт. Ориентировка на Александра Филатова
Пропавшего 3 марта в Белгородской области инвалида нашли живым.

34-летний житель села Лозное Чернянского района Белгородской области, пропал 3 марта 2025 года. Мужчина, имеющий отставание в развитии, ушёл из дома, и его местонахождение два дня оставалось неизвестным.

Сегодня поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил радостную новость: Александра нашли живым. Подробности его обнаружения пока уточняются.

Напомним, что в регионе больше трёх недель ищут другого мужчину. Последний раз 57-летнего Рамазана Султангараева из Старого Оскола видели 1 февраля.

Волонтёры предполагают, что у мужчины могла быть потеря памяти. Они просят всех, кто располагает информацией, звонить по номеру 112 или на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт».

В Белгородской области уже 20 дней ищут мужчину: у него может быть потеря памяти
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