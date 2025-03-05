bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта, 08:15

Published 5 марта, 08:15

Modified 5 марта, 08:17

Updated 5 марта, 08:17

За сутки ущерб от атак ВСУ зафиксировали только в двух белгородских районах

Помогли переговоры? В Белгородской области стало меньше ущерба от атак ВСУ

5 марта 2025, 08:15
Фото: 1MI.

За сутки ущерб от атак ВСУ зафиксировали только в двух белгородских районах

Сюжет
Обстрел
Под огонь со стороны Украины попали шесть белгородских муниципалитетов. Однако удалось обойтись без серьёзных повреждений.

Отмечается, что разрушения есть только в Белгородском и Волоконовском районах. В первом муниципалитете ущерб нанесли частному дому и хозпостройке, а во втором — пяти домовладениям, четырём постройкам, газопроду и ЛЭП. Аварийные бригады пока не приступали к восстановлению подачи электричества.

В оставшихся муниципалитетах — Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округе, а также Краснояружском районе — удалось обойтись без каких-либо повреждений.

Всего по приграничному региону 4 марта выпустили 46 боеприпасов и 36 БПЛА, сообщил Вячеслав Гладков.

С начала СВО больше трети российских регионов подверглись атакам ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
Семейная пара едва не погибла при ударе ВСУ под Белгородом. Что известно?Полицейского наградили за спасение белгородок во время удара ВСУЗа сутки ВСУ полностью разрушили несколько домов белгородцев
#Александра Склярова#Белгородская область#Белгородский район#Волоконовский район#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Валуйский горокруг#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика