Помогли переговоры? В Белгородской области стало меньше ущерба от атак ВСУ

Posted 5 марта, 08:15
Published 5 марта, 08:15
Modified 5 марта, 08:17
Updated 5 марта, 08:17
Отмечается, что разрушения есть только в Белгородском и Волоконовском районах. В первом муниципалитете ущерб нанесли частному дому и хозпостройке, а во втором — пяти домовладениям, четырём постройкам, газопроду и ЛЭП. Аварийные бригады пока не приступали к восстановлению подачи электричества.
В оставшихся муниципалитетах — Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округе, а также Краснояружском районе — удалось обойтись без каких-либо повреждений.
Всего по приграничному региону 4 марта выпустили 46 боеприпасов и 36 БПЛА, сообщил Вячеслав Гладков.