Помогли переговоры? В Белгородской области стало меньше ущерба от атак ВСУ

Отмечается, что разрушения есть только в Белгородском и Волоконовском районах. В первом муниципалитете ущерб нанесли частному дому и хозпостройке, а во втором — пяти домовладениям, четырём постройкам, газопроду и ЛЭП. Аварийные бригады пока не приступали к восстановлению подачи электричества.