Пока под Белгородом тушили крупный пожар, Гладкова приняли за мошенника

В ходе вечернего эфира Вячеслав Гладков самостоятельно позвонил жительнице, чей дом пострадал от обстрелов, чтобы узнать, как продвигается восстановление. Но женщина не поверила, что с ней разговаривает глава региона. Она «услышала», что ей звонит кто-то другой и бросила трубку.