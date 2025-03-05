Пока под Белгородом тушили крупный пожар, Гладкова приняли за мошенника

Posted 5 марта, 15:30
Published 5 марта, 15:30
Modified 5 марта, 15:30
Updated 5 марта, 15:30
Днём в Разумном Белгородского района вспыхнул пожар. Огонь охватил часть торгового центра «Эконом», где расположена пиццерия «Потапыч». Пострадавших нет.
Возгорание оперативно ликвидировали, однако ущерб оказался значительным: огнём повреждено 750 квадратных метров помещений, здание оказалось практически разрушено.
Прокуратура начала проверку. Специалисты выяснят причины произошедшего и при необходимости накажут виновных.
В ходе вечернего эфира Вячеслав Гладков самостоятельно позвонил жительнице, чей дом пострадал от обстрелов, чтобы узнать, как продвигается восстановление. Но женщина не поверила, что с ней разговаривает глава региона. Она «услышала», что ей звонит кто-то другой и бросила трубку.
На следующее утро извинения в Сети принёс муж женщины через её аккаунт. Но губернатор отнёсся к произошедшему лояльно: он объяснил, что осторожность превыше всего.
Врач Наталья Щетинина стала обладательницей трёхкомнатной квартиры в Новом Осколе. Ранее она жила в Курской области, но после СВО переехала в Белгородскую область, чтобы работать в местной больнице.
Жильё ей предоставили в рамках кадровой программы поддержки медиков. Вскоре к ней должен приехать супруг, а через 10 лет они смогут приватизировать квартиру.