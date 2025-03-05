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Posted 5 марта, 15:30

Published 5 марта, 15:30

Modified 5 марта, 15:30

Updated 5 марта, 15:30

Последствия пожара в Разумном

Пока под Белгородом тушили крупный пожар, Гладкова приняли за мошенника

5 марта 2025, 15:30
Фото: bel.ru. Последствия пожара в Разумном
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Итоги дня
В первый четверг марта белгородцы обсуждали пожар, уничтоживший ТЦ, жителей, принявших Гладкова за афериста, и выдачу квартиры курскому врачу.

Крупный пожар под Белгородом проверят

Днём в Разумном Белгородского района вспыхнул пожар. Огонь охватил часть торгового центра «Эконом», где расположена пиццерия «Потапыч». Пострадавших нет.

Возгорание оперативно ликвидировали, однако ущерб оказался значительным: огнём повреждено 750 квадратных метров помещений, здание оказалось практически разрушено.

Прокуратура начала проверку. Специалисты выяснят причины произошедшего и при необходимости накажут виновных.

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Гладкова приняли за мошенника

В ходе вечернего эфира Вячеслав Гладков самостоятельно позвонил жительнице, чей дом пострадал от обстрелов, чтобы узнать, как продвигается восстановление. Но женщина не поверила, что с ней разговаривает глава региона. Она «услышала», что ей звонит кто-то другой и бросила трубку.

На следующее утро извинения в Сети принёс муж женщины через её аккаунт. Но губернатор отнёсся к произошедшему лояльно: он объяснил, что осторожность превыше всего.

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Курскому врачу дали квартиру в Белгороде

Врач Наталья Щетинина стала обладательницей трёхкомнатной квартиры в Новом Осколе. Ранее она жила в Курской области, но после СВО переехала в Белгородскую область, чтобы работать в местной больнице.

Жильё ей предоставили в рамках кадровой программы поддержки медиков. Вскоре к ней должен приехать супруг, а через 10 лет они смогут приватизировать квартиру.

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