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Posted 5 марта, 11:46

Published 5 марта, 11:46

Modified 5 марта, 11:49

Updated 5 марта, 11:49

пожар в Разумном

Под Белгородом сейчас тушат крупный пожар: видео

5 марта 2025, 11:46
Сюжет
Пожар
В Разумном прямо сейчас полыхает огромный пожар.

Сегодня около 14:00 жители Разумного сообщили местным Telegram-каналам о сильном задымлении. Как позже уточнили в МЧС, возгорание произошло в торговом помещении. О пожаре сообщили в 13:30, на место выехали три пожарно-спасательных расчёта.

К моменту прибытия пожарных огонь уже охватил почти всё здание 14Г на проспекте Ленина. Пламя перекинулось на часть здания, где находится пиццерия «Потапыч». Спасатели активно проливают горящие конструкции.

По предварительным данным, пострадавших нет. Торговые помещения получили серьёзные повреждения.

Ранее в Старом Осколе на заброшенном кирпичном заводе загорелся строительный вагончик.

пожар в Разумном
пожар в Разумном
Горел строительный вагончик: пожар на территории старооскольского завода потушили
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