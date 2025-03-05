Под Белгородом сейчас тушат крупный пожар: видео

Posted 5 марта, 11:46
Published 5 марта, 11:46
Modified 5 марта, 11:49
Updated 5 марта, 11:49
Сегодня около 14:00 жители Разумного сообщили местным Telegram-каналам о сильном задымлении. Как позже уточнили в МЧС, возгорание произошло в торговом помещении. О пожаре сообщили в 13:30, на место выехали три пожарно-спасательных расчёта.
К моменту прибытия пожарных огонь уже охватил почти всё здание 14Г на проспекте Ленина. Пламя перекинулось на часть здания, где находится пиццерия «Потапыч». Спасатели активно проливают горящие конструкции.
По предварительным данным, пострадавших нет. Торговые помещения получили серьёзные повреждения.
Ранее в Старом Осколе на заброшенном кирпичном заводе загорелся строительный вагончик.