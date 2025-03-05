Под Белгородом сейчас тушат крупный пожар: видео

Сегодня около 14:00 жители Разумного сообщили местным Telegram-каналам о сильном задымлении. Как позже уточнили в МЧС, возгорание произошло в торговом помещении. О пожаре сообщили в 13:30, на место выехали три пожарно-спасательных расчёта.