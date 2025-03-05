Под Белгородом потушили огромный пожар

Posted 5 марта, 13:27
Published 5 марта, 13:27
Modified 5 марта, 13:30
Updated 5 марта, 13:30
Спасатели ликвидировали возгорание в торговом центре в Разумном Белгородского района. Огонь охватил площадь 750 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.
Из здания успели самостоятельно эвакуироваться 20 человек. На месте работали 29 специалистов МЧС и 10 единиц техники. Судя по фотографиям, здание практически полностью уничтожено огнём.
Напомним, что сегодня около половины второго дня загорелось торговое помещение в Разумном. На место оперативно отправились три пожарных расчёта. К приезду спасателей огонь уже полностью охватил здание 14Г на проспекте Ленина. Пламя также перекинулось на соседнюю пиццерию «Потапыч». Как это было, можно посмотреть здесь.