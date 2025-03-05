Под Белгородом потушили огромный пожар

Напомним, что сегодня около половины второго дня загорелось торговое помещение в Разумном. На место оперативно отправились три пожарных расчёта. К приезду спасателей огонь уже полностью охватил здание 14Г на проспекте Ленина. Пламя также перекинулось на соседнюю пиццерию «Потапыч». Как это было, можно посмотреть здесь.