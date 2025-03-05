Почта России продолжает реализацию программы модернизации сети почтовых отделений

Posted 5 марта, 15:32
Published 5 марта, 15:32
Modified 5 марта, 15:32
Updated 5 марта, 15:32
В прошлом году в рамках этой инициативы было модернизировано более 750 отделений.
Главная задача проекта — планомерное обновление и совершенствование сети отделений Почты России в селах и на труднодоступных территориях к 2030 году. Деятельность ведется по двум направлениям: улучшение условий труда и расширение спектра оказываемых услуг для местного населения, пишет newizv.ru.
В процессе модернизации обновили внутреннее пространство и внешний вид зданий, были заменены отопительные системы, установлены камеры наблюдения, противопожарная сигнализация, а также системы климат-контроля и кондиционирования. В ситуациях, когда старые помещения пребывали в критическом состоянии и их восстановление было нецелесообразно, компания строила новые здания с использованием современных материалов.
По словам генерального директора Почты России Михаила Волкова, обновление почтовых отделений важно не только с точки зрения улучшения материально-технической базы, но и как возможность для жителей регионов получать доступ к современным сервисам, ничем не уступающим городским. В нашей стране Почта России — это не просто компания, предоставляющая услуги связи, это значимый общественный институт, связывающий людей, предоставляющий доступ к информации и важным сервисам. В компании понимают, что для многих сельских жителей почтовое отделение играет роль проводника в мир современных технологий и возможностей.
Модернизированные почтовые отделения предлагают жителям села расширенный спектр полезных сервисов. В них созданы уголки здоровья, где можно бесплатно воспользоваться медицинскими приборами: например, измерить температуру или артериальное давление. В ряде отделений установлены компьютеры, предоставляющие доступ к важным онлайн-ресурсам, таким как портал государственных услуг, сайт Социального фонда России и ресурсы для поиска работы.