Почта России продолжает реализацию программы модернизации сети почтовых отделений

По словам генерального директора Почты России Михаила Волкова, обновление почтовых отделений важно не только с точки зрения улучшения материально-технической базы, но и как возможность для жителей регионов получать доступ к современным сервисам, ничем не уступающим городским. В нашей стране Почта России — это не просто компания, предоставляющая услуги связи, это значимый общественный институт, связывающий людей, предоставляющий доступ к информации и важным сервисам. В компании понимают, что для многих сельских жителей почтовое отделение играет роль проводника в мир современных технологий и возможностей.