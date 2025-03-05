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Posted 5 марта, 08:34

Published 5 марта, 08:34

Modified 5 марта, 08:36

Updated 5 марта, 08:36

новорождённый

Первому родившемуся весной белгородцу дали редкое и красивое имя

5 марта 2025, 08:34
Фото: 1MI. новорождённый

В Белгородской области появились первые весенние новорождённые

Сюжет
Дети
ЗАГС раскрыл имена первых зарегестрированных весенних мальчика и девочки в Белгородской области.

В ЗАГСе назвали имена первых детей, родившихся весной. Мальчик Савелий и девочка Анна стали первыми зарегистрированными малышами марта.

Савелий родился в Белгороде. Анна появилась на свет в Валуйском округе.

Имя Савелий становится всё популярнее в регионе. В прошлом году его носили 50 мальчиков, в этом году уже семеро. Анна — третье по популярности имя для девочек в России. В 2024 году в Белгородской области так назвали 162 девочки.

Напомним, что самым первым в этом году получил свидетельство о рождении мальчик Артур. А какие имена получила первая двоня 2025 года, мы рассказали тут.

Белгородцы любят называть своих детей необычными именами. Недавно в областном центре появилась на свет девочка с редким именем, которого ранее не было в регионе. Также сразу три новорождённых ребёнка из разных муниципалитетов области получили имя известного русского богатыря.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Имена#Белгород#Новорождённые
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