Первому родившемуся весной белгородцу дали редкое и красивое имя

Posted 5 марта, 08:34
Published 5 марта, 08:34
Modified 5 марта, 08:36
Updated 5 марта, 08:36
В ЗАГСе назвали имена первых детей, родившихся весной. Мальчик Савелий и девочка Анна стали первыми зарегистрированными малышами марта.
Савелий родился в Белгороде. Анна появилась на свет в Валуйском округе.
Имя Савелий становится всё популярнее в регионе. В прошлом году его носили 50 мальчиков, в этом году уже семеро. Анна — третье по популярности имя для девочек в России. В 2024 году в Белгородской области так назвали 162 девочки.
Белгородцы любят называть своих детей необычными именами. Недавно в областном центре появилась на свет девочка с редким именем, которого ранее не было в регионе. Также сразу три новорождённых ребёнка из разных муниципалитетов области получили имя известного русского богатыря.