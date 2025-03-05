bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта, 10:22

Published 5 марта, 10:22

Modified 5 марта, 10:24

Updated 5 марта, 10:24

квартира на «вторичке»

Передумали уезжать из-за переговоров? В Белгороде вторичное жильё подорожало

5 марта 2025, 10:22
Фото: Изображение Midjourney. квартира на «вторичке»

В Белгороде снова подорожало вторичное жильё

Средняя цена квартиры в регионе составила 6,1 млн рублей.

В феврале 2025 года вторичное жильё в крупных городах Черноземья подорожало в среднем на 2,25%, что выше общероссийского роста (0,5%), сообщает РБК со ссылкой на исследование «Мир квартир».

В Белгороде квартиры на вторичном рынке прибавили в цене 1,3%, и сейчас средняя стоимость жилья составляет 6,1 млн рублей. Цена квадратного метра выросла на 1,2%, до 103,2 тыс. рублей.

В соседних городах Черноземья рост цен также заметен. В Курске вторичное жильё подорожало на 4,9%, а цена сравнялась с белгородской. В Липецке стоимость увеличилась на 2,7% — до 4,9 млн рублей. В Воронеже рост минимален — всего 0,1%, и средняя цена квартиры в городе составила 5,9 млн рублей.

В феврале 2025 года в Белгороде стоимость квадратного метра составила 123 853 рубля, что поставило город на 42-е место в России.

#Анна Селищева#Город#Общество#Квартиры#Белгород#Вторичное жильё
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика