Передумали уезжать из-за переговоров? В Белгороде вторичное жильё подорожало

В соседних городах Черноземья рост цен также заметен. В Курске вторичное жильё подорожало на 4,9%, а цена сравнялась с белгородской. В Липецке стоимость увеличилась на 2,7% — до 4,9 млн рублей. В Воронеже рост минимален — всего 0,1%, и средняя цена квартиры в городе составила 5,9 млн рублей.