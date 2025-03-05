Передумали уезжать из-за переговоров? В Белгороде вторичное жильё подорожало

Posted 5 марта, 10:22
Published 5 марта, 10:22
Modified 5 марта, 10:24
Updated 5 марта, 10:24
В феврале 2025 года вторичное жильё в крупных городах Черноземья подорожало в среднем на 2,25%, что выше общероссийского роста (0,5%), сообщает РБК со ссылкой на исследование «Мир квартир».
В Белгороде квартиры на вторичном рынке прибавили в цене 1,3%, и сейчас средняя стоимость жилья составляет 6,1 млн рублей. Цена квадратного метра выросла на 1,2%, до 103,2 тыс. рублей.
В соседних городах Черноземья рост цен также заметен. В Курске вторичное жильё подорожало на 4,9%, а цена сравнялась с белгородской. В Липецке стоимость увеличилась на 2,7% — до 4,9 млн рублей. В Воронеже рост минимален — всего 0,1%, и средняя цена квартиры в городе составила 5,9 млн рублей.
В феврале 2025 года в Белгороде стоимость квадратного метра составила 123 853 рубля, что поставило город на 42-е место в России.