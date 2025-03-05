Пенсии в 2025: на что могут рассчитывать военные пенсионеры

Российское законодательство предлагает несколько вариантов пенсионного обеспечения для лиц, оставивших службу в силовых структурах. Выплаты могут осуществляться как через Соцфонд России (СФР), так и непосредственно через ведомство, в котором проходила служба. При этом военные, служившие по контракту (за исключением солдат, матросов, сержантов и старшин срочной службы), имеют право на одновременное получение двух видов пенсии. Речь идёт о пенсии за выслугу лет или по инвалидности от силового ведомства и страховой пенсии по старости (без фиксированной выплаты) от СФР.