Пенсии в 2025: на что могут рассчитывать военные пенсионеры

Posted 5 марта, 10:29
Published 5 марта, 10:29
Modified 5 марта, 10:31
Updated 5 марта, 10:31
Госдума одобрила закон о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам. Журналисты Бел.Ру узнали, на что могут рассчитывать военные пенсионеры.
Как нам сообщили в белгородском Соцфонде, в 2025 году для выхода на страховую пенсию по старости необходимо достичь определённого возраста и иметь достаточный трудовой стаж. Мужчины смогут оформить пенсию по достижении 65 лет, женщины — в 60 лет (с учетом переходных положений). При этом минимальный страховой стаж должен быть15 лет, а индивидуальный пенсионный коэффициент — не менее 30.
Российское законодательство предлагает несколько вариантов пенсионного обеспечения для лиц, оставивших службу в силовых структурах. Выплаты могут осуществляться как через Соцфонд России (СФР), так и непосредственно через ведомство, в котором проходила служба. При этом военные, служившие по контракту (за исключением солдат, матросов, сержантов и старшин срочной службы), имеют право на одновременное получение двух видов пенсии. Речь идёт о пенсии за выслугу лет или по инвалидности от силового ведомства и страховой пенсии по старости (без фиксированной выплаты) от СФР.
В федеральном законе указано, что страховые пенсии ежегодно корректируются с 1 января. В этом году индекс потребительских цен, который влияет на размер пенсий, установлен на уровне 109,5%.
В Соцфонде добавили, что для военных пенсионеров предусмотрены следующие меры социальной поддержки:
Размер ЕДВ ежегодно индексируется с 1 февраля на основе индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации утверждает правительство РФ.
Напомним, с февраля 2025 года маткапитал стал больше. Теперь при рождении первого ребёнка семья получит 690 266,95 рублей. Рождение второго ребёнка увеличит выплату до 912 162,09 рублей, если ранее материнский капитал не оформлялся.