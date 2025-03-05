«Отнялись ноги»: Емельяненко об отмене предстоящего боя

Емельяненко объяснил, что у него разошлись межпозвоночные диски, образовалась грыжа, которая сдавила спинной мозг. Это привело к тому, что у него временно отнялись ноги. Врачи сообщили, что после операции ему потребуется 10 месяцев на реабилитацию. В этот период он не сможет тренироваться и выступать.