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Posted 5 марта, 13:27

Published 5 марта, 13:27

Modified 5 марта, 13:29

Updated 5 марта, 13:29

Александр Емельяненко

«Отнялись ноги»: Емельяненко об отмене предстоящего боя

5 марта 2025, 13:27
Фото: скриншот из видеообращения. Александр Емельяненко

Белгородский боец Емельяненко уходит в отпуск почти на год из-за здоровья

Александр Емельяненко отменил бой с Артёмом Тарасовым из-за травмы.

Белгородский боец смешанного стиля Александр Емельяненко сообщил об отмене боя с блогером Артёмом Тарасовым. Спортсмен записал видеообращение из больничной палаты и опубликовал его в своём Telegram-канале.

Емельяненко объяснил, что у него разошлись межпозвоночные диски, образовалась грыжа, которая сдавила спинной мозг. Это привело к тому, что у него временно отнялись ноги. Врачи сообщили, что после операции ему потребуется 10 месяцев на реабилитацию. В этот период он не сможет тренироваться и выступать.

«Бой в Белоруссии с Тарасовым отменяется или переносится. Сейчас я буду заниматься восстановлением здоровья», — заявил боец.

Отметим, что реванш Емельяненко и звезды поп-ММА должен был состояться 29 марта в Минске.

Ранее младший брат Александра Иван, боец ММА, получил 1,5 года колонии за участие в уличной потасовке в Старом Осколе. В результате инцидента его оппонент получил тяжёлые травмы. Защита Емельяненко пыталась обжаловать решение, но апелляцию отклонили.

Александр заявил, что не будет помогать Ивану с выплатой компенсации, а тюремный срок может пойти ему на пользу.

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