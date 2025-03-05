«Отнялись ноги»: Емельяненко об отмене предстоящего боя

Posted 5 марта, 13:27
Published 5 марта, 13:27
Modified 5 марта, 13:29
Updated 5 марта, 13:29
Белгородский боец смешанного стиля Александр Емельяненко сообщил об отмене боя с блогером Артёмом Тарасовым. Спортсмен записал видеообращение из больничной палаты и опубликовал его в своём Telegram-канале.
Емельяненко объяснил, что у него разошлись межпозвоночные диски, образовалась грыжа, которая сдавила спинной мозг. Это привело к тому, что у него временно отнялись ноги. Врачи сообщили, что после операции ему потребуется 10 месяцев на реабилитацию. В этот период он не сможет тренироваться и выступать.
«Бой в Белоруссии с Тарасовым отменяется или переносится. Сейчас я буду заниматься восстановлением здоровья», — заявил боец.
Отметим, что реванш Емельяненко и звезды поп-ММА должен был состояться 29 марта в Минске.
Ранее младший брат Александра Иван, боец ММА, получил 1,5 года колонии за участие в уличной потасовке в Старом Осколе. В результате инцидента его оппонент получил тяжёлые травмы. Защита Емельяненко пыталась обжаловать решение, но апелляцию отклонили.
Александр заявил, что не будет помогать Ивану с выплатой компенсации, а тюремный срок может пойти ему на пользу.