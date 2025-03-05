Остались на бумаге? Что стало с проектом по подготовке нянь в Белгородской области

Posted 5 марта, 09:29
Published 5 марта, 09:29
Modified 5 марта, 09:31
Updated 5 марта, 09:31
Как рассказали Бел.Ру в областном правительстве, проект «Создания института „Профессиональных сертифицированных нянь — модель Белгородской области“» реализовывался управлением социальной защиты населения Белгородской области с 2018 по 2020 год.
Предполагалось, что услуги сертифицированных нянь будут доступны для работающих родителей, имеющих детей младше трёх лет, а также для семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Кроме того, данная инициатива должна была быть направлена на поддержку студентов и семей, столкнувшихся с трудными жизненными обстоятельствами.
В рамках регионального проекта подготовили три образовательные программы для будущих нянь. Участниками проекта стали бывшие сотрудники социальных центров и женщины, имеющие подходящее образование, зарегистрированные в центрах занятости как безработные и желающие работать нянями.
Работники, осуществляющие присмотр за детьми, должны были получать 120 рублей за 40 минут работы. Помимо непосредственного присмотра, няни должны были отвечать за соблюдение воспитанником режима дня, питания, гигиены и прогулок.
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В правительстве сообщили, что в настоящее время министерство соцзащиты области услугу «сертифицированная няня» не оказывает.
Власти добавили, что вместе с тем, в рамках постпроектной деятельности определена услуга «Обеспечение кратковременного присмотра за детьми».
Данную услугу комплексный центр соцобслуживания Старооскольского округа оказал:
Также услугу по кратковременному присмотру за детьми оказал комплексный центр соцобслуживания на территории Губкинского округа:
Власти добавили, что финансирование оказания услуги происходит в рамках текущей деятельности в соответствии с муниципальными заданиями комплексных центров соцобслуживания населения Белгородской области.