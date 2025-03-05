Остались на бумаге? Что стало с проектом по подготовке нянь в Белгородской области

В Белгородской области не предоставляют услугу «сертифицированная няня»

Сюжет Образование

Зачем был нужен проект Где няни? Новый проект и только в двух районах?

В 2018 году в регионе приступили к реализации проекта по подготовке сертифицированных нянь. Спустя семь лет оказалось, что подобные услуги на сегодня в области не оказывают. Что случилось с проектом?

Зачем был нужен проект Как рассказали Бел.Ру в областном правительстве, проект «Создания института „Профессиональных сертифицированных нянь — модель Белгородской области“» реализовывался управлением социальной защиты населения Белгородской области с 2018 по 2020 год. Предполагалось, что услуги сертифицированных нянь будут доступны для работающих родителей, имеющих детей младше трёх лет, а также для семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Кроме того, данная инициатива должна была быть направлена на поддержку студентов и семей, столкнувшихся с трудными жизненными обстоятельствами. В рамках регионального проекта подготовили три образовательные программы для будущих нянь. Участниками проекта стали бывшие сотрудники социальных центров и женщины, имеющие подходящее образование, зарегистрированные в центрах занятости как безработные и желающие работать нянями. Работники, осуществляющие присмотр за детьми, должны были получать 120 рублей за 40 минут работы. Помимо непосредственного присмотра, няни должны были отвечать за соблюдение воспитанником режима дня, питания, гигиены и прогулок. В 2020 году стало известно, что сертификаты получили 33 няни. Работают ли они сейчас? Где няни? В правительстве сообщили, что в настоящее время министерство соцзащиты области услугу «сертифицированная няня» не оказывает. Новый проект и только в двух районах? Власти добавили, что вместе с тем, в рамках постпроектной деятельности определена услуга «Обеспечение кратковременного присмотра за детьми». Данную услугу комплексный центр соцобслуживания Старооскольского округа оказал: в 2021 году — 15 получателям (208 услуг);

в 2022 году — 14 получателям (181 услуга);

в 2023 году — 15 получателям (141 услуга);

в 2024 году — 14 получателям (62 услуги);

в январе–феврале 2025 года — двум получателям (пять услуг). Также услугу по кратковременному присмотру за детьми оказал комплексный центр соцобслуживания на территории Губкинского округа: в 2021 году — трём получателям (семь услуг);

в 2022 году — трём получателям (восемь услуг);

в 2023 году — трём получателям (девять услуг);

в 2024 году — 15 получателям (131 услуга);

в январе–феврале 2025 года — пяти получателям (девять услуг). Власти добавили, что финансирование оказания услуги происходит в рамках текущей деятельности в соответствии с муниципальными заданиями комплексных центров соцобслуживания населения Белгородской области. Три дня плачет под капотом: в Белгороде кот застрял в такси Узнать подробнее Читайте также: Что делать, если мошенники незаконно оформили на вас кредит? «Прекрасной няни» больше нет. Что известно о смерти Анастасии Заворотнюк? «Я не Сергиенко. Я не знаю»: Сергиенко боялся потерять взятку автомобилем BMW X7?