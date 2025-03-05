Не спешите бросать трубку: возможно, это настоящий Гладков

Posted 5 марта, 07:41
Published 5 марта, 07:41
Modified 5 марта, 07:43
Updated 5 марта, 07:43
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира обзвонил собственников жилья, пострадавшего от обстрелов, чтобы лично убедиться, как идут работы по восстановлению. Однако один из звонков закончился неожиданно — женщина, взявшая трубку, не поверила, что с ней разговаривает глава региона.
«Поздравляю вас, что вы Гладков. А я музыкант — и слышу, что вы не Гладков», — заявила белгородка и прервала вызов.
Позже в комментариях она извинилась, объяснив, что приняла звонок за попытку мошенничества.
Гладков отреагировал с пониманием: «Не переживайте, вы абсолютно правильно поступили, бдительность по телефону должна быть».
Специалисты проверили квартиру семьи на Бульваре Юности в Белгороде, оформили необходимые документы и выплатили компенсацию. Женщина поблагодарила губернатора за внимание к их ситуации.
Ранее Вячеслав Гладков раскритиковал темпы восстановления разрушенного обстрелами жилья в Белгороде. Несмотря на выделенные 300 млн рублей и наличие подрядчиков, работы были не завершены в срок. Глава региона потребовал ускорить процесс и устранить затягивание сроков.