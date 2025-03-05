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Posted 5 марта, 07:41

Published 5 марта, 07:41

Modified 5 марта, 07:43

Updated 5 марта, 07:43

Вячеслав Гладков

Не спешите бросать трубку: возможно, это настоящий Гладков

5 марта 2025, 07:41
Фото: 1MI. Вячеслав Гладков

Белгородка приняла Гладкова за мошенника и бросила трубку

Сюжет
Новости Белгорода
Белгородка приняла звонок от губернатора за мошенничество, бросила трубку, а позже извинилась.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира обзвонил собственников жилья, пострадавшего от обстрелов, чтобы лично убедиться, как идут работы по восстановлению. Однако один из звонков закончился неожиданно — женщина, взявшая трубку, не поверила, что с ней разговаривает глава региона.

«Поздравляю вас, что вы Гладков. А я музыкант — и слышу, что вы не Гладков», — заявила белгородка и прервала вызов.

Позже в комментариях она извинилась, объяснив, что приняла звонок за попытку мошенничества.

Гладков отреагировал с пониманием: «Не переживайте, вы абсолютно правильно поступили, бдительность по телефону должна быть».

Специалисты проверили квартиру семьи на Бульваре Юности в Белгороде, оформили необходимые документы и выплатили компенсацию. Женщина поблагодарила губернатора за внимание к их ситуации.

Ранее Вячеслав Гладков раскритиковал темпы восстановления разрушенного обстрелами жилья в Белгороде. Несмотря на выделенные 300 млн рублей и наличие подрядчиков, работы были не завершены в срок. Глава региона потребовал ускорить процесс и устранить затягивание сроков.

«Деньги есть, а работа не выполнена»: Гладков — о восстановлении жилья в Белгороде
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