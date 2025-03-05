Не спешите бросать трубку: возможно, это настоящий Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира обзвонил собственников жилья, пострадавшего от обстрелов, чтобы лично убедиться, как идут работы по восстановлению. Однако один из звонков закончился неожиданно — женщина, взявшая трубку, не поверила, что с ней разговаривает глава региона.