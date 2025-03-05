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Posted 5 марта, 12:26

Published 5 марта, 12:26

Modified 5 марта, 12:28

Updated 5 марта, 12:28

Из-за самолечения или запущенного состояния белгородцы попадают в больницы

Не лечились, с пневмониями: кто из заболевших белгородцев поступает в стационары

5 марта 2025, 12:26
Фото: 1MI.

Из-за самолечения или запущенного состояния белгородцы попадают в больницы

Сюжет
Заболеваемость
Запущенное состояние и самолечение приводят белгородцев в реанимацию, предупреждает замминистра здравоохранения области Александр Заец. Многие пациенты поступают в стационары уже с пневмонией, проигнорировав первые симптомы и занимаясь самолечением.

Как отметил чиновник, в стационары поступают пациенты, которые практически не лечились и не обращались за медицинской помощью. При этом от момента заболевания до стационара проходит около четырёх дней.

Есть пациенты, около 50%, которые уже поступают с пневмониями. В основном, это пожилые люди. Есть единичные случаи, когда люди сразу попадают в реанимацию.

Не нужно заниматься самолечением. Следуют обращаться к врачу. Пациенты поступают после лечения препаратами, которые, например, посоветовали в аптеке.
Александр Заец

Заец добавил, что на сегодняшний день на фоне роста заболеваемости в Белгороде дополнительно развернули 30 коек.

Напомним, ранее стало известно, что чаще начали болеть взрослые.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Здравоохранение#Самолечение#Реанимация#Заболеваемость#Пациенты#Белгород#Пневмония#Койки#Взрослые
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