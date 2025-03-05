Не лечились, с пневмониями: кто из заболевших белгородцев поступает в стационары

Posted 5 марта, 12:26
Published 5 марта, 12:26
Modified 5 марта, 12:28
Updated 5 марта, 12:28
Как отметил чиновник, в стационары поступают пациенты, которые практически не лечились и не обращались за медицинской помощью. При этом от момента заболевания до стационара проходит около четырёх дней.
Есть пациенты, около 50%, которые уже поступают с пневмониями. В основном, это пожилые люди. Есть единичные случаи, когда люди сразу попадают в реанимацию.
Не нужно заниматься самолечением. Следуют обращаться к врачу. Пациенты поступают после лечения препаратами, которые, например, посоветовали в аптеке.
Александр Заец
Заец добавил, что на сегодняшний день на фоне роста заболеваемости в Белгороде дополнительно развернули 30 коек.
Напомним, ранее стало известно, что чаще начали болеть взрослые.