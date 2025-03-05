Металлоинвест проводит «Детские дни» на своих предприятиях

Posted 5 марта, 12:49
Published 5 марта, 12:49
Modified 5 марта, 12:52
Updated 5 марта, 12:52
В рамках программы ребята отправляются на экскурсии по производству, чтобы увидеть, как добывается руда и выплавляется сталь, а затем знакомятся с горно-металлургическими профессиями и современными технологиями отрасли.
«Детские дни» — это увлекательное путешествие в мир руды, металла и технологий. Это уникальная возможность для детей наших сотрудников увидеть, как рождается сталь, познакомиться с работой родителей и, возможно, задуматься о выборе будущей профессии. Мы хотим показать нашим юным гостям силу, мощь и технологичность горно-металлургической индустрии», — отметила заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова.
Для каждой возрастной группы разработаны уникальные маршруты.
На ОЭМК дети 7-13 лет отправятся «В гости к металлургам», где посетят цех отделки проката, музей «Железно!» и столовую предприятия. Подростки 14-17 лет узнают «Детали о стали» и побывают в сталеплавильном и сортопрокатном цехах.
На Михайловском ГОКе дети 10-13 лет пройдут маршрут «Железная руда от А до Я», посетят карьер и музей комбината. В маршрут для старшеклассников 14-17 лет «Я бы в горняки пошел» включено знакомство с работой обогатительной фабрики и операторской технологического комплекса.
На Лебединском ГОКе для всех возрастов открыт маршрут «В центре притяжения». Участники смогут побывать на смотровой площадке крупнейшего в мире железорудного карьера, а также поучаствовать в играх и мастер-классах.
После экскурсий детей ждет вторая часть программы — увлекательные интерактивные занятия в музеях и образовательных центрах Старого Оскола, Губкина и Железногорска. Здесь ребята смогут обсудить увиденное, задать вопросы специалистам, принять участие в викторинах, конкурсах и научных экспериментах.
Такие встречи будут проходить раз в три месяца, помогая детям лучше понять мир металлургии и открыть для себя перспективы будущей карьеры в Металлоинвесте.