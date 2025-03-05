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Posted 5 марта, 12:49

Published 5 марта, 12:49

Modified 5 марта, 12:52

Updated 5 марта, 12:52

Металлоинвест проводит «Детские дни» на своих предприятиях

Металлоинвест проводит «Детские дни» на своих предприятиях

5 марта 2025, 12:49
Фото: Металлоинвест.
Компания «Металлоинвест» запустила новый проект «Детские дни» для детей сотрудников.

В рамках программы ребята отправляются на экскурсии по производству, чтобы увидеть, как добывается руда и выплавляется сталь, а затем знакомятся с горно-металлургическими профессиями и современными технологиями отрасли.

«Детские дни» — это увлекательное путешествие в мир руды, металла и технологий. Это уникальная возможность для детей наших сотрудников увидеть, как рождается сталь, познакомиться с работой родителей и, возможно, задуматься о выборе будущей профессии. Мы хотим показать нашим юным гостям силу, мощь и технологичность горно-металлургической индустрии», — отметила заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова.

Для каждой возрастной группы разработаны уникальные маршруты.

На ОЭМК дети 7-13 лет отправятся «В гости к металлургам», где посетят цех отделки проката, музей «Железно!» и столовую предприятия. Подростки 14-17 лет узнают «Детали о стали» и побывают в сталеплавильном и сортопрокатном цехах.

На Михайловском ГОКе дети 10-13 лет пройдут маршрут «Железная руда от А до Я», посетят карьер и музей комбината. В маршрут для старшеклассников 14-17 лет «Я бы в горняки пошел» включено знакомство с работой обогатительной фабрики и операторской технологического комплекса.

На Лебединском ГОКе для всех возрастов открыт маршрут «В центре притяжения». Участники смогут побывать на смотровой площадке крупнейшего в мире железорудного карьера, а также поучаствовать в играх и мастер-классах.

После экскурсий детей ждет вторая часть программы — увлекательные интерактивные занятия в музеях и образовательных центрах Старого Оскола, Губкина и Железногорска. Здесь ребята смогут обсудить увиденное, задать вопросы специалистам, принять участие в викторинах, конкурсах и научных экспериментах.

Такие встречи будут проходить раз в три месяца, помогая детям лучше понять мир металлургии и открыть для себя перспективы будущей карьеры в Металлоинвесте.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Лебединский ГОК#Металлоинвест#Технологии#Металлургия#Белгород#Михайловский ГОК#Экскурсии
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