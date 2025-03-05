Металлоинвест проводит «Детские дни» на своих предприятиях

«Детские дни» — это увлекательное путешествие в мир руды, металла и технологий. Это уникальная возможность для детей наших сотрудников увидеть, как рождается сталь, познакомиться с работой родителей и, возможно, задуматься о выборе будущей профессии. Мы хотим показать нашим юным гостям силу, мощь и технологичность горно-металлургической индустрии», — отметила заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова.