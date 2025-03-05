Какие практики по защите от дронов Казань решила перенять у Белгорода?

Posted 5 марта, 12:22
Published 5 марта, 12:22
Modified 5 марта, 12:24
Updated 5 марта, 12:24
Белгородская область научит жителей Казани защищаться от атак украинских беспилотников. Для этого они посещали приграничный регион в конце минувшего года.
Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что они изучили все детали работы системы оповещения в Белгороде и решили лучшие из практик осуществить и в своём городе.
Члены проведённого заседания уже обсудили меры, к которым они прибегнут, а также организацию укрытий на случай возможных опасностей.
Добавим, что ещё летом омбудсмен РФ Татьяна Москалькова ставила в пример опыт жизни белгородцев при обстрелах. Первыми перенимать знания жителей Белгородской области стали куряне, затем — Казань.