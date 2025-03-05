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Posted 5 марта, 12:22

Published 5 марта, 12:22

Modified 5 марта, 12:24

Updated 5 марта, 12:24

Белгород поделился своими лучшими знаниями по защите от дронов с Казанью

Какие практики по защите от дронов Казань решила перенять у Белгорода?

5 марта 2025, 12:22
Фото: Изображение Midjourney.

Белгород поделился своими лучшими знаниями по защите от дронов с Казанью

Власти Казани решили осуществить в своём городе лучшие практики белгородцев по защите от дронов, сообщает «Татар-информ».

Белгородская область научит жителей Казани защищаться от атак украинских беспилотников. Для этого они посещали приграничный регион в конце минувшего года.

Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что они изучили все детали работы системы оповещения в Белгороде и решили лучшие из практик осуществить и в своём городе.

Члены проведённого заседания уже обсудили меры, к которым они прибегнут, а также организацию укрытий на случай возможных опасностей.

Добавим, что ещё летом омбудсмен РФ Татьяна Москалькова ставила в пример опыт жизни белгородцев при обстрелах. Первыми перенимать знания жителей Белгородской области стали куряне, затем — Казань.

Один из регионов России перенимает белгородский опыт защиты от атак дронов
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#Александра Склярова#Белгород
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