Грипп, ковид или ОРВИ: чем болеют белгородцы?

За прошедшую неделю в Белгородской области зарегистрировано свыше 15 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, что соответствует 100 инфицированным на 10 тысяч населения, сообщила Елена Оглезнева. По сравнению с предыдущей неделей, когда было зафиксировано 12 231 случай (88 на 10 тысяч), прирост составил около 14%.