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Posted 5 марта, 14:53

Published 5 марта, 14:53

Modified 5 марта, 14:54

Updated 5 марта, 14:54

Главный санитарный врач Белгородской области рассказала о заболеваемости гриппом

Грипп, ковид или ОРВИ: чем болеют белгородцы?

5 марта 2025, 14:53
Фото: Изображение Midjourney.

Главный санитарный врач Белгородской области рассказала о заболеваемости гриппом

Главный санитарный врач Белгородской области Елена Оглезнева сообщила о значительном росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе. Особенно сильно пострадали школьники, а лидирующую позицию среди вирусов занял грипп B.

За прошедшую неделю в Белгородской области зарегистрировано свыше 15 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, что соответствует 100 инфицированным на 10 тысяч населения, сообщила Елена Оглезнева. По сравнению с предыдущей неделей, когда было зафиксировано 12 231 случай (88 на 10 тысяч), прирост составил около 14%.

«Прирост наблюдается во всех возрастных категориях, однако наиболее выражен он в группе детей от 7 до 14 лет, где заболеваемость увеличилась на 1090 случаев», — подчеркнула Оглезнева.

Наибольшее число заболевших приходится на Белгород и Старый Оскол — около 57% от общего количества по области. Согласно данным Роспотребнадзора, в структуре циркулирующих вирусов преобладает грипп B (52%), а доля гриппа A составляет 48%.

Грипп А может давать молниеносную пневмонию. Уже через 48 часов от начала проявления клинических симптомов может развиться пневмония. Мы неоднократно говорили о том, что важно не заниматься самолечением и вызывать врача. Люди откладывают обращение на три-четыре дня, и уже на третий-четвёртый день попадают в стационар.
Елена Оглезнева

Напомним, ранее стало известно, уйдут ли белгородские школьники на каникулы раньше. Подробности — по ссылке.

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