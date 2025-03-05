Элеонора и Абубакр: каким необычным именам давали предпочтение белгородцы

В ЗАГС назвали необычные имена белгородских новорождённых

Сюжет Дети

Белгородцы всё чаще выбирают редкие и необычные имена для своих детей. Но новые законодательные инициативы могут ограничить этот выбор. Какие имена сейчас в тренде и каким именам могут отказать в регистрации?