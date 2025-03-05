Элеонора и Абубакр: каким необычным именам давали предпочтение белгородцы

Posted 5 марта, 07:10
Published 5 марта, 07:10
Modified 5 марта, 07:12
Updated 5 марта, 07:12
В феврале 2025 года стало известно, что депутаты Госдумы разработали законопроект об ограничении на нестандартные имена для детей. Журналисты Бел.Ру выяснили, какими редкими именами называли белгородцы своих детей.
По данным информационно-аналитического портала ЗАГСа, в прошлом году белгородцы называли новорождённых девочек такими редкими именами как Элеонора, Афелия, Гюнай, Мая и Эсманур. А мальчикам давали такие имена как Феликс, Валид, Раян, Орхан и Валентин.
В этом году жители региона называли своих дочек следующими редкими именами: Руфина, Юлианна, Вафа, Златослава и Святослава. А среди необычных имён для мальчиков: Абубакр, Ноэль, Енисей, Айдын и Али.
Журналисты Бел.Ру также выяснили, смогут ли родителям отказать в регистрации имени ребёнка. Согласно федеральному закону, нельзя называть ребёнка именем, в котором есть цифры, значки, ругательства, или указания на должности, ранги и титулы (например, «принц» или «генерал»). Можно использовать только дефис.
Власти отметили, что в Белгородской области пока не было случаев, чтобы ЗАГС отказывал в регистрации имени из-за нарушения этого правила.
Напомним, в январе 2025 года в Белгородской области родилось 864 ребёнка, преобладающая их часть составили мальчики.