bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта, 07:10

Published 5 марта, 07:10

Modified 5 марта, 07:12

Updated 5 марта, 07:12

В ЗАГС назвали необычные имена белгородских новорождённых

Элеонора и Абубакр: каким необычным именам давали предпочтение белгородцы

5 марта 2025, 07:10
Фото: 1MI.

В ЗАГС назвали необычные имена белгородских новорождённых

Сюжет
Дети
Белгородцы всё чаще выбирают редкие и необычные имена для своих детей. Но новые законодательные инициативы могут ограничить этот выбор. Какие имена сейчас в тренде и каким именам могут отказать в регистрации?

В феврале 2025 года стало известно, что депутаты Госдумы разработали законопроект об ограничении на нестандартные имена для детей. Журналисты Бел.Ру выяснили, какими редкими именами называли белгородцы своих детей.

По данным информационно-аналитического портала ЗАГСа, в прошлом году белгородцы называли новорождённых девочек такими редкими именами как Элеонора, Афелия, Гюнай, Мая и Эсманур. А мальчикам давали такие имена как Феликс, Валид, Раян, Орхан и Валентин.

В этом году жители региона называли своих дочек следующими редкими именами: Руфина, Юлианна, Вафа, Златослава и Святослава. А среди необычных имён для мальчиков: Абубакр, Ноэль, Енисей, Айдын и Али.

Фото: ЗАГС

Журналисты Бел.Ру также выяснили, смогут ли родителям отказать в регистрации имени ребёнка. Согласно федеральному закону, нельзя называть ребёнка именем, в котором есть цифры, значки, ругательства, или указания на должности, ранги и титулы (например, «принц» или «генерал»). Можно использовать только дефис.

Власти отметили, что в Белгородской области пока не было случаев, чтобы ЗАГС отказывал в регистрации имени из-за нарушения этого правила.

Напомним, в январе 2025 года в Белгородской области родилось 864 ребёнка, преобладающая их часть составили мальчики.

Чем закончилась госпитализация белгородских детей в Ставропольском крае?
Узнать подробнее
Читайте также:
В Тульской области за прошлый год родилось меньше всего детей за 21 векВ какие схемы втягивают мошенники белгородских детей?«Дети-бабочки» и «королевские» пациенты: какие редкие болезни есть у белгородцев?
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Дети#Законопроект#Загс#Эксклюзив#Регистрация#Имена#Белгород#Редкие имена
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика