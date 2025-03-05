Безопасно ли отправлять пенсионеров в белгородские пансионаты?

Posted 5 марта, 10:44
Published 5 марта, 10:44
Modified 5 марта, 10:46
Updated 5 марта, 10:46
В конце января в частном пансионате в Белгороде «Заботливые люди» среди постояльцев вспыхнула заболеваемость дизентерией. Почти 30 пожилых людей заразились инфекцией из-за многочисленных нарушений санитарных норм. В учреждении не соблюдали графики уборок, не было и соответствующей документации о режимах генеральных и текущих дезинфекций и инструкций для них.
Не соответствовали нормам и правила приготовления питания для постояльцев пансионата. А также штат был недоукомплектован. Журналисты Бел.Ру решили узнать, как дела обстоят с другими учреждениями для пожилых и инвалидов в Белгородской области. Насколько безопасно отправлять своих родственников в частные или муниципальные учреждения региона.
Обсуждать моральную сторону вопроса в сегодняшнем материале мы не будем. Ситуации в семьях бывают самые разные, и главное знать, что даже если возможности присматривать за пожилым человеком или инвалидом в семье нет, то в соответствующих заведениях близкому могут обеспечить качественный уход. Именно поэтому редакция Бел.Ру решила узнать, сколько всего в регионе работает пансионатов с обеспечением: сколько из них частных, а сколько бюджетных. Рассмотрим финансовую сторону этого вопроса и то, бывали ли ранее проблемы в заведениях.
Как рассказали в правительстве Белгородской области в ответ на запрос Бел.Ру, в регионе для обеспечения граждан, нуждающихся в постоянной посторонней помощи и уходе, существует десять домов-интернатов общего типа, в которых содержатся и инвалиды, и престарелые. Семь из этих учреждений государственные, а три — муниципальные.
По состоянию на конец января 2025 года в них проживало 583 человека. При этом свободных мест в таких учреждениях нет.
Редакция Бел.Ру также поинтересовалась, проводились ли проверки в пансионатах частных и бюджетных в последние четыре года, с 2021 по текущий 2025-й. Ответ отрицательный, и этому есть целый ряд причин.
Для начала стоит определить, что надзорные мероприятия проводят в тех учреждениях, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Белгородской области. Будут проверки или нет, не зависит от формы собственности.
Плановые проверки не проводились в 2023–2024 годах из-за моратория по постановлению правительства РФ от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
В 2025 году проведение плановых проверок в связи с режимом КТО на территории Белгородской области приостановлено.
Однако внеплановые проверки проводились, например, из-за жалоб. Проверка частного пансионата ООО «Забота и уют» была инициирована Уполномоченным по правам человека в Белгородской области, а другой пансионат «Близкие люди», или «Заботливые люди», индивидуального предпринимателя Жукова Н. В. проверили из-за массовой госпитализации.
Выяснилось, что «Забота и уют» работала, не имея лицензий на ведение медицинской деятельности. Также общество не включено в региональный перечень поставщиков социальных услуг, в то время как основным видом её деятельности, согласно сведениям из ЕГРЮЛ, является социальное обслуживание с проживанием.
«Кроме того, выявлены системные и грубые нарушения требований законодательства о соблюдении санитарно-эпидемиологического благополучия человека, об обеспечении пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, о соблюдении условий для оказания медицинской помощи и доступности для лиц с ограниченными возможностям, которые представляют угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся в указанных учреждениях и являющихся получателями услуг организации», — уточнили в правительстве.
Также сам пансионат расположен не в специальном здании, а в арендуемом частном доме. В нём нет столовой, в которой могли бы принимать пищу пожилые и маломобильные люди, нет хозяйственных, санитарных помещений.
Прокуратурой Белгородского района и Белгорода внесены представления организации, возбуждено 12 дел об административных правонарушениях. По решению Октябрьского районного суда Белгорода с 30 января деятельность пансионата в Белгороде на улице 1-й Шоссейной, д. 18 приостановлена на 90 суток. Постояльцев забрали родственники.
Аналогичное решение вынес суд Белгородского района 11 февраля. Приостановлена деятельность домов в Таврово-7, д. 43 и 31. Постояльцы начинают переезжать к родственникам.
В этом случае также у ИП отсутствует лицензия на ведение медицинской деятельности и регистрация в реестре поставщиков социальных услуг. Сам предприниматель находится не в Белгородской области.
В пансионате работники не трудоустроены по ТК РФ, у них нет необходимых документов. Даже при таких условиях штат работников не заполнен.
После проверки прокуратура привлекла виновных лиц к ответственности по девяти административным материалам, на предпринимателя завели уголовное дело по 1 части 238 статьи УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
До моратория удалось провести несколько плановых проверок бюджетных домов престарелых. В 2021 году специалисты побывали в «Корочанском доме-интернате для престарелых и инвалидов», где выявили нарушения в части обеспечения открытости и доступности информации. Кроме этого, в пансионате нарушали порядок оказания услуг. С некоторыми из постояльцев отсутствовали договоры о предоставлении социальных услуг.
В 2022 году под проверки попал «Яковлевский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Там выявили нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Если точнее, в туалетах была «нарушена целостность стен в душевой», что может обозначать и просто трещины, и полностью разрушенную стену.