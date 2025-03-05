Безопасно ли отправлять пенсионеров в белгородские пансионаты?

Обсуждать моральную сторону вопроса в сегодняшнем материале мы не будем. Ситуации в семьях бывают самые разные, и главное знать, что даже если возможности присматривать за пожилым человеком или инвалидом в семье нет, то в соответствующих заведениях близкому могут обеспечить качественный уход. Именно поэтому редакция Бел.Ру решила узнать, сколько всего в регионе работает пансионатов с обеспечением: сколько из них частных, а сколько бюджетных. Рассмотрим финансовую сторону этого вопроса и то, бывали ли ранее проблемы в заведениях.