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Posted 5 марта, 10:44

Published 5 марта, 10:44

Modified 5 марта, 10:46

Updated 5 марта, 10:46

В белгородских домах престарелых проблемы?

Безопасно ли отправлять пенсионеров в белгородские пансионаты?

5 марта 2025, 10:44
Фото: Изображение Midjourney. В белгородских домах престарелых проблемы?

Почти 600 белгородцев содержались в пансионатах, в том числе проблемных

Сюжет
Эксклюзив
Из частного дома престарелых в Белгороде около 30 человек попали в больницу с дизентерией из-за антисанитарии. Оказывается, пансионаты уже 4 года не проверяли.

В конце января в частном пансионате в Белгороде «Заботливые люди» среди постояльцев вспыхнула заболеваемость дизентерией. Почти 30 пожилых людей заразились инфекцией из-за многочисленных нарушений санитарных норм. В учреждении не соблюдали графики уборок, не было и соответствующей документации о режимах генеральных и текущих дезинфекций и инструкций для них.

Не соответствовали нормам и правила приготовления питания для постояльцев пансионата. А также штат был недоукомплектован. Журналисты Бел.Ру решили узнать, как дела обстоят с другими учреждениями для пожилых и инвалидов в Белгородской области. Насколько безопасно отправлять своих родственников в частные или муниципальные учреждения региона.

Обсуждать моральную сторону вопроса в сегодняшнем материале мы не будем. Ситуации в семьях бывают самые разные, и главное знать, что даже если возможности присматривать за пожилым человеком или инвалидом в семье нет, то в соответствующих заведениях близкому могут обеспечить качественный уход. Именно поэтому редакция Бел.Ру решила узнать, сколько всего в регионе работает пансионатов с обеспечением: сколько из них частных, а сколько бюджетных. Рассмотрим финансовую сторону этого вопроса и то, бывали ли ранее проблемы в заведениях.

Где белгородским пенсионерам и инвалидам предлагают жить?

Как рассказали в правительстве Белгородской области в ответ на запрос Бел.Ру, в регионе для обеспечения граждан, нуждающихся в постоянной посторонней помощи и уходе, существует десять домов-интернатов общего типа, в которых содержатся и инвалиды, и престарелые. Семь из этих учреждений государственные, а три — муниципальные.

По состоянию на конец января 2025 года в них проживало 583 человека. При этом свободных мест в таких учреждениях нет.

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Проверок пансионатов не было раньше, но почему?

Редакция Бел.Ру также поинтересовалась, проводились ли проверки в пансионатах частных и бюджетных в последние четыре года, с 2021 по текущий 2025-й. Ответ отрицательный, и этому есть целый ряд причин.

Для начала стоит определить, что надзорные мероприятия проводят в тех учреждениях, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Белгородской области. Будут проверки или нет, не зависит от формы собственности.

Плановые проверки не проводились в 2023–2024 годах из-за моратория по постановлению правительства РФ от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

В 2025 году проведение плановых проверок в связи с режимом КТО на территории Белгородской области приостановлено.

Какие проверки всё же были и что в ходе них выяснили?

Однако внеплановые проверки проводились, например, из-за жалоб. Проверка частного пансионата ООО «Забота и уют» была инициирована Уполномоченным по правам человека в Белгородской области, а другой пансионат «Близкие люди», или «Заботливые люди», индивидуального предпринимателя Жукова Н. В. проверили из-за массовой госпитализации.

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Выяснилось, что «Забота и уют» работала, не имея лицензий на ведение медицинской деятельности. Также общество не включено в региональный перечень поставщиков социальных услуг, в то время как основным видом её деятельности, согласно сведениям из ЕГРЮЛ, является социальное обслуживание с проживанием.

«Кроме того, выявлены системные и грубые нарушения требований законодательства о соблюдении санитарно-эпидемиологического благополучия человека, об обеспечении пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, о соблюдении условий для оказания медицинской помощи и доступности для лиц с ограниченными возможностям, которые представляют угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся в указанных учреждениях и являющихся получателями услуг организации», — уточнили в правительстве.

Также сам пансионат расположен не в специальном здании, а в арендуемом частном доме. В нём нет столовой, в которой могли бы принимать пищу пожилые и маломобильные люди, нет хозяйственных, санитарных помещений.

Прокуратурой Белгородского района и Белгорода внесены представления организации, возбуждено 12 дел об административных правонарушениях. По решению Октябрьского районного суда Белгорода с 30 января деятельность пансионата в Белгороде на улице 1-й Шоссейной, д. 18 приостановлена на 90 суток. Постояльцев забрали родственники.

Аналогичное решение вынес суд Белгородского района 11 февраля. Приостановлена деятельность домов в Таврово-7, д. 43 и 31. Постояльцы начинают переезжать к родственникам.

ИП Жуков, «Близкие люди» или «Заботливые люди» в Белгороде

В этом случае также у ИП отсутствует лицензия на ведение медицинской деятельности и регистрация в реестре поставщиков социальных услуг. Сам предприниматель находится не в Белгородской области.

В пансионате работники не трудоустроены по ТК РФ, у них нет необходимых документов. Даже при таких условиях штат работников не заполнен.

После проверки прокуратура привлекла виновных лиц к ответственности по девяти административным материалам, на предпринимателя завели уголовное дело по 1 части 238 статьи УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Бюджетные приюты чисты?

До моратория удалось провести несколько плановых проверок бюджетных домов престарелых. В 2021 году специалисты побывали в «Корочанском доме-интернате для престарелых и инвалидов», где выявили нарушения в части обеспечения открытости и доступности информации. Кроме этого, в пансионате нарушали порядок оказания услуг. С некоторыми из постояльцев отсутствовали договоры о предоставлении социальных услуг.

В 2022 году под проверки попал «Яковлевский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Там выявили нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Если точнее, в туалетах была «нарушена целостность стен в душевой», что может обозначать и просто трещины, и полностью разрушенную стену.

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#Алёна Мальцева#Спецпроекты#Пенсионеры#Безопасность#Инвалидность#Эксклюзив#Заболевания#Белгород
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