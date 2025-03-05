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Posted 5 марта, 07:18

Published 5 марта, 07:18

Modified 5 марта, 07:21

Updated 5 марта, 07:21

Белгородцы за 2024 год оставили в заведениях общепита 18 млрд рублей

Белгородцы за 2024 год оставили в заведениях общепита 18 млрд рублей

5 марта 2025, 07:18
Фото: 1MI.
За год оборот белгородских заведений общепита составил 18 млрд рублей. Подробности сообщили в пресс-службе Белгородстата.

За минувший год белгородцы часто посещали места общественного питания, из-за чего общий оборот таких заведений достиг 18 млрд рублей. Эта цифра увеличилась на 3,4% по сравнению с 2023 годом.

Добавим, что в регионе немного возросло количество общепитов. Так, в октябре прошлого года их насчитывалось 1923 штук. Около сотни из них расположены в многоквартирных домах.

При этом в 2023 году заведений было чуть меньше — 1909.

Кроме того, с 1 сентября этого года до 31 августа 2030-го в регионе будут действовать особые требования по продаже алкоголя в общепите. Узнать подробности можно в этом материале.

На крышах нельзя: где в белгородском общепите не продадут алкоголь?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Общепит#Белгород#Оборот
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