Белгородцы за 2024 год оставили в заведениях общепита 18 млрд рублей

Posted 5 марта, 07:18
Published 5 марта, 07:18
Modified 5 марта, 07:21
Updated 5 марта, 07:21
За минувший год белгородцы часто посещали места общественного питания, из-за чего общий оборот таких заведений достиг 18 млрд рублей. Эта цифра увеличилась на 3,4% по сравнению с 2023 годом.
Добавим, что в регионе немного возросло количество общепитов. Так, в октябре прошлого года их насчитывалось 1923 штук. Около сотни из них расположены в многоквартирных домах.
При этом в 2023 году заведений было чуть меньше — 1909.
Кроме того, с 1 сентября этого года до 31 августа 2030-го в регионе будут действовать особые требования по продаже алкоголя в общепите. Узнать подробности можно в этом материале.