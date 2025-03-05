Белгородцы из ещё одного приграничного села будут получать средства на аренду

Последний раз приграничная Тишанка Волоконовского района попадала под обстрел два дня назад — 3 марта. Тогда пострадал соцобъект, пристройка и коммерческое здание.

Также в последнее время за выдачей меры поддержки хотят усилить контроль из-за белгородцев, которые незаконно пытаются получить эти выплаты.

Решение об этом принял сегодня оперативный штаб региона, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Частичную компенсацию на аренду жилья будут получать жители Тишанки Волоконовского района Белгородской области.

В Белгородской области усилят контроль за компенсацией аренды пострадавшим

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