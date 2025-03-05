Белгородцы из ещё одного приграничного села будут получать средства на аренду

Posted 5 марта, 17:27
Published 5 марта, 17:27
Modified 5 марта, 17:29
Updated 5 марта, 17:29
Частичную компенсацию на аренду жилья будут получать жители Тишанки Волоконовского района Белгородской области.
Решение об этом принял сегодня оперативный штаб региона, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Также в последнее время за выдачей меры поддержки хотят усилить контроль из-за белгородцев, которые незаконно пытаются получить эти выплаты.
Последний раз приграничная Тишанка Волоконовского района попадала под обстрел два дня назад — 3 марта. Тогда пострадал соцобъект, пристройка и коммерческое здание.