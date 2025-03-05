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Posted 5 марта, 17:27

Published 5 марта, 17:27

Modified 5 марта, 17:29

Updated 5 марта, 17:29

Белгородцы из ещё одного приграничного села будут получать средства на аренду

Белгородцы из ещё одного приграничного села будут получать средства на аренду

5 марта 2025, 17:27
Фото: 1MI.
Сюжет
Приграничье
Меру поддержки для белгородцев, которые уезжают из обстреливаемых территорий, смогут получать жители ещё одного населённого пункта.

Частичную компенсацию на аренду жилья будут получать жители Тишанки Волоконовского района Белгородской области.

Решение об этом принял сегодня оперативный штаб региона, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Также в последнее время за выдачей меры поддержки хотят усилить контроль из-за белгородцев, которые незаконно пытаются получить эти выплаты.

Последний раз приграничная Тишанка Волоконовского района попадала под обстрел два дня назад — 3 марта. Тогда пострадал соцобъект, пристройка и коммерческое здание.

В Белгородской области усилят контроль за компенсацией аренды пострадавшим
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#Алёна Мальцева#Общество#Волоконовский район#Тишанка#Аренда жилья#Белгород#Приграничье#Приграничные территории
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