Белгородский спектакль вошёл в Золотой фонд театральных постановок России

Posted 5 марта, 06:28
Published 5 марта, 06:28
Modified 5 марта, 08:41
Updated 5 марта, 08:41
Спектакль «Ревизор» Белгородского драматического театра имени М. С. Щепкина вошёл в Золотой фонд театральных постановок России, приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей.
Цель проекта — создать коллекцию спектаклей, отражающих культурные ценности страны, которые покажут на канале «Большой эфир». В отборе участвовали театры всей России, и «Ревизор» прошёл строгий отбор среди 300 работ.
«Ревизор» — бессмертная комедия Николая Гоголя. Режиссёр Борис Морозов, народный артист России, создал новую версию, придерживаясь сатирического духа автора.
Напомним, что в марте белгородцев ждут две премьеры в драмтеатре. Одну из них покажут уже на этих праздничных выходных.