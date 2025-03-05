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Posted 5 марта, 06:28

Published 5 марта, 06:28

Modified 5 марта, 08:41

Updated 5 марта, 08:41

Спектакль «Ревизор»

Белгородский спектакль вошёл в Золотой фонд театральных постановок России

5 марта 2025, 06:28
Фото: beltheatre.ru. Спектакль «Ревизор»
Сюжет
Новости Белгорода
Этот спектакль покажут на канале «Большой эфир».

Спектакль «Ревизор» Белгородского драматического театра имени М. С. Щепкина вошёл в Золотой фонд театральных постановок России, приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей.

Цель проекта — создать коллекцию спектаклей, отражающих культурные ценности страны, которые покажут на канале «Большой эфир». В отборе участвовали театры всей России, и «Ревизор» прошёл строгий отбор среди 300 работ.

«Ревизор» — бессмертная комедия Николая Гоголя. Режиссёр Борис Морозов, народный артист России, создал новую версию, придерживаясь сатирического духа автора.

Напомним, что в марте белгородцев ждут две премьеры в драмтеатре. Одну из них покажут уже на этих праздничных выходных.

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#Анна Селищева#Культура#Театр#Театр щепкина#Новости Белгорода#Белгород#Бгад
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