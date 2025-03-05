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Posted 5 марта, 12:52

Published 5 марта, 12:52

Modified 5 марта, 12:54

Updated 5 марта, 12:54

В Белгородской области могут раньше начать каникулы из-за ОРВИ

Белгородские школьники уйдут на каникулы раньше срока? Что говорят в минобразовании

5 марта 2025, 12:52
Фото: Изображение Midjourney.

В Белгородской области могут раньше начать каникулы из-за ОРВИ

Сюжет
Заболеваемость
Из-за растущей заболеваемости ОРВИ в Белгородской области власти рассматривают возможность переноса начала каникул.

Первый замминистра образования Андрей Мухартов рассказал, при каких условиях школьники уйдут на отдых раньше.

«Мы рассматриваем различные варианты», — заявил Мухартов, отвечая на вопрос о возможном переносе сроков каникул в школах региона. По его словам, решение будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

«В случае необходимости мы готовы принять решение либо о переносе срока каникул, либо о выходе муниципалитетов в дистанционный формат обучения до каникул», — отметил чиновник, подчеркнув, что на данный момент ситуация контролируемая.

Напомним, чиновник также рассказал, что дети, которые в настоящее время не посещают школы, дольше болеют. Кроме этого, наблюдается тенденция роста заболеваемости среди учителей.

Всего в области временно закрыли чуть больше 200 классов. Не работает и одно дошкольное учреждение.

Названо число закрытых и отправленных на карантин белгородских школ и детсадов
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Учителя#Каникулы#Заболеваемость#Школы#Классы#Белгород#Дистанционное обучение#Дошкольные учреждения#Минобразование#Андрей Мухартов
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