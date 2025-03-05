Белгородские школьники уйдут на каникулы раньше срока? Что говорят в минобразовании

Posted 5 марта, 12:52
Published 5 марта, 12:52
Modified 5 марта, 12:54
Updated 5 марта, 12:54
Первый замминистра образования Андрей Мухартов рассказал, при каких условиях школьники уйдут на отдых раньше.
«Мы рассматриваем различные варианты», — заявил Мухартов, отвечая на вопрос о возможном переносе сроков каникул в школах региона. По его словам, решение будет зависеть от эпидемиологической обстановки.
«В случае необходимости мы готовы принять решение либо о переносе срока каникул, либо о выходе муниципалитетов в дистанционный формат обучения до каникул», — отметил чиновник, подчеркнув, что на данный момент ситуация контролируемая.
Напомним, чиновник также рассказал, что дети, которые в настоящее время не посещают школы, дольше болеют. Кроме этого, наблюдается тенденция роста заболеваемости среди учителей.
Всего в области временно закрыли чуть больше 200 классов. Не работает и одно дошкольное учреждение.