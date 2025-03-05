Белгородец добился компенсации от хозяйки магазина, из-за которой сломал ногу

В областном центре местный житель проходил по улице мимо одного магазина, когда вдруг поскользнулся и упал. В результате этого у белгородца оказалась сломана нога, поэтому он решил подать иск в суд с требованием выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.