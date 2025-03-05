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Posted 5 марта, 13:54

Published 5 марта, 13:54

Modified 5 марта, 13:56

Updated 5 марта, 13:56

Белгородец добился компенсации от хозяйки магазина, из-за которой сломал ногу

Белгородец добился компенсации от хозяйки магазина, из-за которой сломал ногу

5 марта 2025, 13:54
Фото: Изображение Midjourney.
Мужчина добился компенсации морального вреда от хозяйки магазина, которая не почистила от гололёда площадку на входной группе.

В областном центре местный житель проходил по улице мимо одного магазина, когда вдруг поскользнулся и упал. В результате этого у белгородца оказалась сломана нога, поэтому он решил подать иск в суд с требованием выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.

Суд выяснил, что за участок дороги, на котором поскользнулся мужчина, отвечает хозяйка магазина. Однако она не проследила за тем, чтобы дорожка не была скользкой, и получила постановление суда о выплате компенсации.

Женщину уведомили о возбуждении исполнительного производства, но она отказывалась гасить долг. Тогда с её счетов взыскали необходимую сумму и ещё 17,5 тысячи рублей за исполнительский сбор, сообщили в пресс-службе приставов.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Гололёд#Гололедица#Компенсация#Белгород
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