Белгородец добился компенсации от хозяйки магазина, из-за которой сломал ногу

Posted 5 марта, 13:54
Published 5 марта, 13:54
Modified 5 марта, 13:56
Updated 5 марта, 13:56
В областном центре местный житель проходил по улице мимо одного магазина, когда вдруг поскользнулся и упал. В результате этого у белгородца оказалась сломана нога, поэтому он решил подать иск в суд с требованием выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.
Суд выяснил, что за участок дороги, на котором поскользнулся мужчина, отвечает хозяйка магазина. Однако она не проследила за тем, чтобы дорожка не была скользкой, и получила постановление суда о выплате компенсации.
Женщину уведомили о возбуждении исполнительного производства, но она отказывалась гасить долг. Тогда с её счетов взыскали необходимую сумму и ещё 17,5 тысячи рублей за исполнительский сбор, сообщили в пресс-службе приставов.