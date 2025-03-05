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Posted 5 марта, 15:36

Published 5 марта, 15:36

Modified 5 марта, 15:38

Updated 5 марта, 15:38

Аналитика ВТБ: Продажи ипотеки в России упали на треть

Аналитика ВТБ: Продажи ипотеки в России упали на треть

5 марта 2025, 15:36
Фото: 1MI.
В феврале российские банки предоставили ипотечных кредитов на сумму около 210 миллиардов рублей. Этот показатель более чем на треть отстает от показателей февраля 2024 года, но в 1,6 раза превышает цифры января 2025 года. Таковы данные аналитики ВТБ.

Основным драйвером роста называют программы государственной поддержки, на которые пришлось около 70% от общего числа сделок. Наиболее популярной стала «семейная»: в ее рамках в феврале на рынке в целом оформили шесть из 10 кредитов.

Лидерами февраля по объему ипотечных сделок в банке стали Москва и Московская область (12,2 миллиарда рублей), Краснодарский край (2,8 миллиарда рублей), Санкт-Петербург с Ленинградской областью (2,3 миллиарда рублей).

«Прирост ипотечных продаж по сравнению с январем — сезонное явление, поэтому о кардинальном изменении ситуации говорить не приходится. Год к году сегмент жилищного кредитования по-прежнему демонстрирует отрицательную динамику», — признал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин. Он также указал, что, несмотря на наблюдаемое снижение рыночных ставок, они продолжают оставаться очень высокими, поэтому тренд по «охлаждению» спроса будет продолжаться. Реальное оживление спроса может ожидаться не раньше 2026 года, когда ставки по рыночным ипотечным программам станут более доступными.

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