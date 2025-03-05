Аналитика ВТБ: Продажи ипотеки в России упали на треть

«Прирост ипотечных продаж по сравнению с январем — сезонное явление, поэтому о кардинальном изменении ситуации говорить не приходится. Год к году сегмент жилищного кредитования по-прежнему демонстрирует отрицательную динамику», — признал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин. Он также указал, что, несмотря на наблюдаемое снижение рыночных ставок, они продолжают оставаться очень высокими, поэтому тренд по «охлаждению» спроса будет продолжаться. Реальное оживление спроса может ожидаться не раньше 2026 года, когда ставки по рыночным ипотечным программам станут более доступными.