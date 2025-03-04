Жители Белгородской области могут оформить ипотеку на ИЖС по ДДУ

Posted 4 марта, 14:17
Published 4 марта, 14:17
Modified 4 марта, 14:19
Updated 4 марта, 14:19
Ранее покупатели могли оформить ДДУ только на квартиры в новостройках, однако многие крупные девелоперы также занимаются строительством загородных домов. Теперь у клиентов есть шанс приобрести жилье в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) по 214-ФЗ у застройщиков, которые пользуются проектным финансированием Сбербанка.
Все основные ипотечные программы для покупки домов по ДДУ станут доступными клиентам. Это касается в том числе льготных предложений, таких как «Семейная ипотека», «Ипотека для IT», а также «Дальневосточная и Арктическая ипотека». В качестве кредитуемого объекта могут выступать как жилые дома, так и размежеванные земельные участки. Документом-основанием будет считаться договор долевого участия (ДДУ) или договор уступки прав требования (ДУПТ), при этом дополнительное обеспечение по кредиту не нужно.
Алексей Лейпи отметил, что аналог ипотечного продукта по договору долевого участия на первичном рынке появился и для индивидуального жилищного строительства, когда застройщики осваивают определенные территории и проекты реализуются в рамках 214-ФЗ. В настоящее время у Сбера уже порядка десятка таких партнеров, и в банке надеются, что их количество будет расти после старта нового продукта.