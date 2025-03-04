Жители Белгородской области могут оформить ипотеку на ИЖС по ДДУ

Все основные ипотечные программы для покупки домов по ДДУ станут доступными клиентам. Это касается в том числе льготных предложений, таких как «Семейная ипотека», «Ипотека для IT», а также «Дальневосточная и Арктическая ипотека». В качестве кредитуемого объекта могут выступать как жилые дома, так и размежеванные земельные участки. Документом-основанием будет считаться договор долевого участия (ДДУ) или договор уступки прав требования (ДУПТ), при этом дополнительное обеспечение по кредиту не нужно.