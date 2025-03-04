Земля героям: Белгородская область выделила участникам СВО 16 участков

Posted 4 марта, 09:46
Published 4 марта, 09:46
Modified 4 марта, 09:48
Updated 4 марта, 09:48
Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, на 1 февраля 2025 года на территории Белгородской области предоставлено 16 земельных участков участникам CBO. В настоящее время две заявки на получение участков находятся на рассмотрении.
Земельный фонд, предназначенный для предоставления участникам СВО, включает в себя 638 свободных участков общей площадью 113 гектаров. Эти участки, предлагаемые для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или личного подсобного хозяйства (ЛПХ), расположены во всех 22 районах области.
Средняя площадь предоставленных участков составляет 1520 квадратных метров. В правительстве отметили, что законом Белгородской области установлены предельные размеры участков, варьирующиеся от минимальных 0,10 га до максимальных 0,30 га.
Напомним, входе заседания белгородского заксобрания члены регионального парламента рассмотрели поправки в закон, касающиеся предоставления земельных участков в качестве меры соцподдержки.
Согласно проекту, граждане, имеющие в семье три и более детей, сохранят право на бесплатное получение земельных участков, несмотря гибель детей при участии в специальной военной операции.
На законопроект поступили замечания и предложения, поэтому он был принят только в первом чтении.