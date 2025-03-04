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Posted 4 марта, 15:23

Published 4 марта, 15:23

Modified 4 марта, 15:23

Updated 4 марта, 15:23

Заммэра Ефимов: На востоке Москвы реконструируют 5,5 километра съездов на МКАД

Заммэра Ефимов: На востоке Москвы реконструируют 5,5 километра съездов на МКАД

4 марта 2025, 15:23
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о предстоящем строительстве и реконструкции участка Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) в восточной части города.

Работы в рамках проекта будут проведены на участке от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой. В районе пересечений МКАД с шоссе Энтузиастов, Носовихинским шоссе и улицей Победы построят и реконструируют съезды, полосы разгона и другие элементы автотрассы.

Согласно данным, предоставленным Владимиром Ефимовым, в рамках проекта планируют реконструировать и построить 5,5 километра дорог, в том числе боковой проезд вдоль внешней стороны автотрассы на участке 1–3-го километров. В настоящее время строительные работы находятся на подготовительном этапе, а их завершение запланировано на август 2026 года. Об этом информирует www.mos.ru.

Одной из основных целей проекта является улучшение транспортного сообщения в районах Ивановское, Вешняки, Новокосино и Косино-Ухтомский, а также в Реутове Московской области.

Также благодаря проекту в столице появится новый съезд с бокового проезда МКАД на Ивановский мост, будут созданы въезд и выезд с МКАД на улицу Сталеваров. Кроме того, проектом предусмотрено соединение и реконструкция Косинской и Реутовской улиц. В подмосковном городском округе Реутово проведут ремонт съезда с МКАД на улицу Победы. На данном участке организуют круговое движение транспортного потока.

Согласно заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, в минувшем году в городе построили 100 километров новых дорог, 25 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов.

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