Заммэра Ефимов: На востоке Москвы реконструируют 5,5 километра съездов на МКАД

Также благодаря проекту в столице появится новый съезд с бокового проезда МКАД на Ивановский мост, будут созданы въезд и выезд с МКАД на улицу Сталеваров. Кроме того, проектом предусмотрено соединение и реконструкция Косинской и Реутовской улиц. В подмосковном городском округе Реутово проведут ремонт съезда с МКАД на улицу Победы. На данном участке организуют круговое движение транспортного потока.