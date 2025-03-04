Заммэра Ефимов: На востоке Москвы реконструируют 5,5 километра съездов на МКАД

Posted 4 марта, 15:23
Published 4 марта, 15:23
Modified 4 марта, 15:23
Updated 4 марта, 15:23
Работы в рамках проекта будут проведены на участке от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой. В районе пересечений МКАД с шоссе Энтузиастов, Носовихинским шоссе и улицей Победы построят и реконструируют съезды, полосы разгона и другие элементы автотрассы.
Согласно данным, предоставленным Владимиром Ефимовым, в рамках проекта планируют реконструировать и построить 5,5 километра дорог, в том числе боковой проезд вдоль внешней стороны автотрассы на участке 1–3-го километров. В настоящее время строительные работы находятся на подготовительном этапе, а их завершение запланировано на август 2026 года. Об этом информирует www.mos.ru.
Одной из основных целей проекта является улучшение транспортного сообщения в районах Ивановское, Вешняки, Новокосино и Косино-Ухтомский, а также в Реутове Московской области.
Также благодаря проекту в столице появится новый съезд с бокового проезда МКАД на Ивановский мост, будут созданы въезд и выезд с МКАД на улицу Сталеваров. Кроме того, проектом предусмотрено соединение и реконструкция Косинской и Реутовской улиц. В подмосковном городском округе Реутово проведут ремонт съезда с МКАД на улицу Победы. На данном участке организуют круговое движение транспортного потока.
Согласно заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, в минувшем году в городе построили 100 километров новых дорог, 25 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов.