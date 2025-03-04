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Posted 4 марта, 08:45

Published 4 марта, 08:45

Modified 4 марта, 08:47

Updated 4 марта, 08:47

Стало известно, как пройдут ВПР в Белгородской области

ВПР в приграничье: как пройдут проверочные работы в школах Белгородской области?

4 марта 2025, 08:45
Фото: Изображение Midjourney.

Стало известно, как пройдут ВПР в Белгородской области

Сюжет
Эксклюзив
Несмотря на сложную оперативную обстановку, в школах Белгородской области планируют провести Всероссийские проверочные работы (ВПР) в четвёртых классах в 2025 году. Как будет организован процесс, будут ли учитываться результаты при выставлении оценок и что ждёт учеников на дистанционном обучении?

Кто и как будет писать ВПР

В 2024-2025 учебном году в школах Белгородской области, где позволит оперативная обстановка, пройдут Всероссийские проверочные работы в четвёртых классах. Проведение запланировано с 11 апреля по 16 мая.

В правительстве Бел.Ру сообщили, что ВПР будут проводиться только в традиционной форме — на бумажных носителях. На выполнение работы отводится 45 минут, количество заданий не сокращается. В случае ракетной или авиационной опасности действует алгоритм, предусматривающий возможность продолжения выполнения работы после сигнала «отбой опасности». Время, отведённое на выполнение ВПР, увеличат.

Будут ли результаты ВПР учитываться при выставлении оценок?

Власти добавили, что правила проведения мероприятий по оценке качества образования позволяют школам, имеющим государственную аккредитацию, включать ВПР в расписание учебных занятий и использовать их в качестве мероприятий текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

В ВПР принимают участие только ученики четвёртых классов. Оценивать знания учеников других классов начальной школы будут с помощью традиционных контрольных работ.

Успеваемость на дистанционном обучении

В правительстве подчеркнули, что успеваемость школьников, независимо от формы обучения (очно или дистанционно), оценивается по правилам, установленным каждой школой. Однако подробно о том, как будут сдавать ВПР ученики на дистанте, власти не сообщили.

Напомним, ранее у белгородских школьников проверили навыки поведения при ракетной опасности.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Эксклюзив#Работы#Белгород#Итог#ВПР#Ракетная опасность
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