ВПР в приграничье: как пройдут проверочные работы в школах Белгородской области?

Posted 4 марта, 08:45
Published 4 марта, 08:45
Modified 4 марта, 08:47
Updated 4 марта, 08:47
В 2024-2025 учебном году в школах Белгородской области, где позволит оперативная обстановка, пройдут Всероссийские проверочные работы в четвёртых классах. Проведение запланировано с 11 апреля по 16 мая.
В правительстве Бел.Ру сообщили, что ВПР будут проводиться только в традиционной форме — на бумажных носителях. На выполнение работы отводится 45 минут, количество заданий не сокращается. В случае ракетной или авиационной опасности действует алгоритм, предусматривающий возможность продолжения выполнения работы после сигнала «отбой опасности». Время, отведённое на выполнение ВПР, увеличат.
Власти добавили, что правила проведения мероприятий по оценке качества образования позволяют школам, имеющим государственную аккредитацию, включать ВПР в расписание учебных занятий и использовать их в качестве мероприятий текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
В ВПР принимают участие только ученики четвёртых классов. Оценивать знания учеников других классов начальной школы будут с помощью традиционных контрольных работ.
В правительстве подчеркнули, что успеваемость школьников, независимо от формы обучения (очно или дистанционно), оценивается по правилам, установленным каждой школой. Однако подробно о том, как будут сдавать ВПР ученики на дистанте, власти не сообщили.
Напомним, ранее у белгородских школьников проверили навыки поведения при ракетной опасности.