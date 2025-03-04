ВПР в приграничье: как пройдут проверочные работы в школах Белгородской области?

Стало известно, как пройдут ВПР в Белгородской области

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Кто и как будет писать ВПР Будут ли результаты ВПР учитываться при выставлении оценок? Успеваемость на дистанционном обучении

Несмотря на сложную оперативную обстановку, в школах Белгородской области планируют провести Всероссийские проверочные работы (ВПР) в четвёртых классах в 2025 году. Как будет организован процесс, будут ли учитываться результаты при выставлении оценок и что ждёт учеников на дистанционном обучении?