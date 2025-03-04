Волонтеров Стойленского ГОКа отметили за отзывчивость и добрые дела

— Волонтеры Группы НЛМК– это человек с большой буквы, который готов отдавать свой самый ценный ресурс на благо других людей — личное время. В волонтерстве я уже около четырех лет. Мне захотелось вовлечься в какое-то интересное мероприятие, где можно себя реализовать и помочь людям. И мне представилась такая возможность, — комментирует Александр Головенченков, специалист цеха обогащения обогатительной фабрики СГОКа.