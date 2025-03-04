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Posted 4 марта, 09:55

Published 4 марта, 09:55

Modified 4 марта, 09:59

Updated 4 марта, 09:59

Волонтеров Стойленского ГОКа отметили за отзывчивость и добрые дела

Волонтеров Стойленского ГОКа отметили за отзывчивость и добрые дела

4 марта 2025, 09:55
Фото: СГОК.
Сюжет
Награждение
Семь сотрудников Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) наградили за реализацию социальных проектов, вовлечение коллег в популяризацию добрых дел на традиционном мероприятии волонтеров Группы НЛМК.

В церемонии награждения приняли участие руководители компании.

Помимо наград для волонтеров подготовили образовательную и развлекательную программу. Они побывали на мастер-классах, тренировках спортсменов, посетили экоцентр, музей фигурного катания и даже поиграли в керлинг на специальной ледовой арене.

— Волонтеры Группы НЛМК– это человек с большой буквы, который готов отдавать свой самый ценный ресурс на благо других людей — личное время. В волонтерстве я уже около четырех лет. Мне захотелось вовлечься в какое-то интересное мероприятие, где можно себя реализовать и помочь людям. И мне представилась такая возможность, — комментирует Александр Головенченков, специалист цеха обогащения обогатительной фабрики СГОКа.

Фото: СГОК

Самых активных и неравнодушных корпоративных волонтеров награждают на ежегодной основе с 2019 года по четырем номинациям:

«Кто если не я» — за инициативу и реализацию собственного проекта награды получили Максим Базаров, помощник машиниста тягового агрегата цеха железнодорожного транспорта, Александр Головенченков, специалист цеха обогащения обогатительной фабрики, Татьяна Чеснокова, специалист управления контроллинга дивизиона «Сырье»;

«Вести за собой» — за вовлечение наибольшего количества коллег в волонтерство отметили Анну Данилову, техника геологического отдела исполнительной дирекции СГОКа;

«Голос волонтера» — за популяризации добра и отзывчивости отмечены Мария Киреева, электромонтер по обслуживанию подстанции цеха сетей и подстанций и Кристина Лихушина, специалист дирекции горнотранспортного передела;

«На страже добра» — за активную помощь социальному партнеру компании — благотворительному фонду «Милосердие» награду вручили администратору волонтерского движения комбината Илье Коноваленко.

Ежегодно компания предлагает всем сотрудникам поучаствовать в конкурсе социальных проектов и получить грант на реализацию. В 2024 году благодаря победе в конкурсе трое стойленцев смогли реализовать свои социальные инициативы. Для лидеров волонтерского движения регулярно проводят образовательные интенсивы, встречи с известными представителями благотворительной сферы.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Стойленский ГОК#Награждение#Социальные проекты#Белгород#Волонтеры#Благотворительный фонд Милосердие
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