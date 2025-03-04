Волонтеров Стойленского ГОКа отметили за отзывчивость и добрые дела

Posted 4 марта, 09:55
Published 4 марта, 09:55
Modified 4 марта, 09:59
Updated 4 марта, 09:59
В церемонии награждения приняли участие руководители компании.
Помимо наград для волонтеров подготовили образовательную и развлекательную программу. Они побывали на мастер-классах, тренировках спортсменов, посетили экоцентр, музей фигурного катания и даже поиграли в керлинг на специальной ледовой арене.
— Волонтеры Группы НЛМК– это человек с большой буквы, который готов отдавать свой самый ценный ресурс на благо других людей — личное время. В волонтерстве я уже около четырех лет. Мне захотелось вовлечься в какое-то интересное мероприятие, где можно себя реализовать и помочь людям. И мне представилась такая возможность, — комментирует Александр Головенченков, специалист цеха обогащения обогатительной фабрики СГОКа.
Самых активных и неравнодушных корпоративных волонтеров награждают на ежегодной основе с 2019 года по четырем номинациям:
«Кто если не я» — за инициативу и реализацию собственного проекта награды получили Максим Базаров, помощник машиниста тягового агрегата цеха железнодорожного транспорта, Александр Головенченков, специалист цеха обогащения обогатительной фабрики, Татьяна Чеснокова, специалист управления контроллинга дивизиона «Сырье»;
«Вести за собой» — за вовлечение наибольшего количества коллег в волонтерство отметили Анну Данилову, техника геологического отдела исполнительной дирекции СГОКа;
«Голос волонтера» — за популяризации добра и отзывчивости отмечены Мария Киреева, электромонтер по обслуживанию подстанции цеха сетей и подстанций и Кристина Лихушина, специалист дирекции горнотранспортного передела;
«На страже добра» — за активную помощь социальному партнеру компании — благотворительному фонду «Милосердие» награду вручили администратору волонтерского движения комбината Илье Коноваленко.
Ежегодно компания предлагает всем сотрудникам поучаствовать в конкурсе социальных проектов и получить грант на реализацию. В 2024 году благодаря победе в конкурсе трое стойленцев смогли реализовать свои социальные инициативы. Для лидеров волонтерского движения регулярно проводят образовательные интенсивы, встречи с известными представителями благотворительной сферы.