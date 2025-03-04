В белгородском зоопарке появились редкие курицы

Posted 4 марта, 14:57
Published 4 марта, 14:57
Modified 4 марта, 14:59
Updated 4 марта, 14:59
В экзотариуме зоопарка поселились новые обитатели — редкие султанки, или султанские курицы. Эти яркие птицы из семейства пастушковых занесены в Красную книгу. В дикой природе они встречаются в Европе, Африке и Австралии, а в России гнездятся в дельте Волги.
Специально для них построили просторный вольер. Пока султанки привыкают к новому дому и ведут себя осторожно, но вскоре посетители смогут услышать их необычные голоса.
Ранее в белгородский зоопарк прибыла полярная сова. Её хотели назвать Букля.
До этого там выяснили, что их крокодил мистер Крок — на самом деле самка. Так ещё и не того вида. Рептилию хотели отправить в другой зоопарк.