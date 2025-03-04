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Posted 4 марта, 14:57

Published 4 марта, 14:57

Modified 4 марта, 14:59

Updated 4 марта, 14:59

султанки

В белгородском зоопарке появились редкие курицы

4 марта 2025, 14:57
Фото: Белгородский зоопарк. султанки
Сюжет
Зоопарк
Для них построили специальный вольер.

В экзотариуме зоопарка поселились новые обитатели — редкие султанки, или султанские курицы. Эти яркие птицы из семейства пастушковых занесены в Красную книгу. В дикой природе они встречаются в Европе, Африке и Австралии, а в России гнездятся в дельте Волги.

Специально для них построили просторный вольер. Пока султанки привыкают к новому дому и ведут себя осторожно, но вскоре посетители смогут услышать их необычные голоса.

новый вольер
новый вольер
новый вольер. Фото: Белгородский зоопарк

Ранее в белгородский зоопарк прибыла полярная сова. Её хотели назвать Букля.

До этого там выяснили, что их крокодил мистер Крок — на самом деле самка. Так ещё и не того вида. Рептилию хотели отправить в другой зоопарк.

Неужели Букля? В белгородском зоопарке рассказали о новом обитателе
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#Анна Селищева#Город#Общество#Зоопарк#Новости Белгорода#Белгородский зоопарк#Белгород
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