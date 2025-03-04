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Posted 4 марта, 13:55

Published 4 марта, 13:55

Modified 4 марта, 13:57

Updated 4 марта, 13:57

В Белгороде уже два года никто не хочет покупать участок под многоэтажки

В Белгороде уже два года никто не хочет покупать участок под многоэтажки

4 марта 2025, 13:55
Фото: 1MI.
Никто не хочет покупать в Белгороде крупную территорию для строительства новых многоэтажек, узнали журналисты «Коммерсанта».

В центре приграничного региона до сих пор не могут продать участок с застройкой общей площадью 5,6 га. Территория находится в Белгороде: её окружают улицы Белгородского полка, Октябрьская и Калинина.

Покупателю после покупки участка, разделённого на 3,59 Га и 1,97 Га, предлагают снести расположенные на территории два многоэтажных дома и ещё порядка 60 частных и возвести там шесть новых МКД. Новые здания планируются 16-этажными, 14-этажными и двухэтажными.

Однако брать на себя такую ответственность снова никто не захотел. В прошлый раз объект предлагали приобрести за 39,3 млн рублей, в этот раз — за 18,6 млн рублей.

Договор с покупателем хотят заключить до конца лета 2030 года.

Добавим, что продать эту территорию городская администрация пробует с осени 2023 года.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Застройка#Белгород
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