В Белгороде уже два года никто не хочет покупать участок под многоэтажки

Posted 4 марта, 13:55
Published 4 марта, 13:55
Modified 4 марта, 13:57
Updated 4 марта, 13:57
В центре приграничного региона до сих пор не могут продать участок с застройкой общей площадью 5,6 га. Территория находится в Белгороде: её окружают улицы Белгородского полка, Октябрьская и Калинина.
Покупателю после покупки участка, разделённого на 3,59 Га и 1,97 Га, предлагают снести расположенные на территории два многоэтажных дома и ещё порядка 60 частных и возвести там шесть новых МКД. Новые здания планируются 16-этажными, 14-этажными и двухэтажными.
Однако брать на себя такую ответственность снова никто не захотел. В прошлый раз объект предлагали приобрести за 39,3 млн рублей, в этот раз — за 18,6 млн рублей.
Договор с покупателем хотят заключить до конца лета 2030 года.
Добавим, что продать эту территорию городская администрация пробует с осени 2023 года.