В Белгороде соединят все существующие велодорожки в одну за 40 млн рублей

Posted 4 марта, 11:12
Published 4 марта, 11:12
Modified 4 марта, 11:12
Updated 4 марта, 11:12
В текущем году власти областного центра продолжат развивать велоинфраструктуру. В настоящее время главная цель чиновников — соединить все существующие володорожки в одну сеть, чтобы белгородцы смогли беспрепятственно добираться до своих рабочих мест на велосипедах и самокатах.
В данный момент в Белгороде есть 42 километра дорожек для велосипедистов. Сколько появится ещё, пока не известно, однако на эти нужды планируют потратить около 40 млн рублей.
Дополнительных подробностей Валентин Демидов не сообщил. В то же время ранее заявляли, что в Сосновке высушат заболоченные озёра, чтобы разместить на них велодорожки.