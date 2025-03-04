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Posted 4 марта, 11:12

Published 4 марта, 11:12

Modified 4 марта, 11:12

Updated 4 марта, 11:12

В Белгороде соединят все существующие велодорожки в одну за 40 млн рублей

В Белгороде соединят все существующие велодорожки в одну за 40 млн рублей

4 марта 2025, 11:12
Фото: bel.ru.
В Белгороде потратят около 40 млн рублей на строительство новых велодорожек. Они должны объединить между собой уже существующие.

В текущем году власти областного центра продолжат развивать велоинфраструктуру. В настоящее время главная цель чиновников — соединить все существующие володорожки в одну сеть, чтобы белгородцы смогли беспрепятственно добираться до своих рабочих мест на велосипедах и самокатах.

В данный момент в Белгороде есть 42 километра дорожек для велосипедистов. Сколько появится ещё, пока не известно, однако на эти нужды планируют потратить около 40 млн рублей.

Дополнительных подробностей Валентин Демидов не сообщил. В то же время ранее заявляли, что в Сосновке высушат заболоченные озёра, чтобы разместить на них велодорожки.

Новые велодорожки в Белгороде планируют разместить на заболоченной местности
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#Александра Склярова#Белгородская область#Развитие#Белгород#Велоинфраструктура#Валентин Демидов
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