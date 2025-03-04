В 2024 году уровень закупок товаров и услуг у МСП достиг рекордных 9,6 трлн

Posted 4 марта, 06:23
Published 4 марта, 06:23
Modified 4 марта, 06:23
Updated 4 марта, 06:23
Это считается рекордом с момента установления обязательной квоты в 25% на закупки у малых и средних предприятий, мониторинг которой осуществляют Корпорация МСП и уполномоченные региональные органы. Рост был достигнут за счет значительного увеличения объема закупок в области обрабатывающих производств, наращивания поставок высокотехнологичной продукции и разработок российских ИТ-решений, пишет «Коммерсантъ».
«Обеспечение участия малого и среднего бизнеса в закупках госкомпаний — это важная мера развития предпринимательской инициативы в рамках нового федерального проекта „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“», — заявил зампред Правительства России Александр Новак. Он также отметил формирование устойчивого тренда на наращивание доли высокотехнологичной продукции в совокупном объеме закупок у МСП. В 2024 году компании малого и среднего бизнеса передали крупным государственным заказчикам высокотехнологичной продукции на сумму около 905 миллиардов рублей. В результате вклад МСП в развитие ведущих отраслей для формирования экономики предложения продолжает увеличиваться, подытожил Новак.
Участие в закупках государственных компаний гарантирует малому и среднему бизнесу стабильный и крупный рынок сбыта, создавая возможности для будущего развития, убежден генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
«В 2024 году количество субъектов МСП, заключивших договоры с госкомпаниями, выросло на 6,1% по сравнению с 2023 годом и превысило 226 тысяч, что также является рекордным показателем», — подчеркнул он, напомнив, что эта тенденция является свидетельством роста доверия к малому и среднему бизнесу. Предприниматели показывают готовность к добросовестному выполнению договоров и эффективным контактам с крупными заказчиками.
При этом почти три четверти закупок (более 73% от общего объема) у МСП сформировано за счет продукции производственного назначения. Более чем на треть по сравнению с 2023 годом (до 3,3 триллиона рублей) увеличилась сумма поставок малого и среднего бизнеса госкомпаниям в сфере обрабатывающих производств.
Среди регионов наиболее значимый объем закупок у МСП зарегистрирован в Москве (3,1 триллиона рублей), Петербурге (801,4 миллиарда рублей), Татарстане (552,6 миллиарда рублей), в Московской (431,3 миллиарда рублей) и Свердловской (346,9 миллиарда рублей) областях.
В топ-10 по приросту объема договоров по сравнению с 2023 годом включены Москва (+1 триллион рублей), Республика Татарстан (+360,9 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (+119,5 миллиарда рублей), Свердловская область (+91,2 миллиарда рублей), Московская область (+69,1 миллиарда рублей), Новосибирская область (+49,7 миллиарда рублей), Тюменская область (+32,8 миллиарда рублей), Пермский край (+31,2 миллиарда рублей), Краснодарский край (+31,1 миллиарда рублей) и Ленинградская область (+28,9 миллиарда рублей).
Стоит отметить, что у малого и среднего бизнеса есть возможность стать участником инициированной Министерством экономического развития РФ и Корпорацией МСП программы «выращивания» и подписать долгосрочный офсетный договор с одной из госкомпаний. На сегодня уже подписано 16 подобных соглашений на общую сумму более 6,6 миллиарда рублей. В 2025 году еще девять компаний с государственным участием намерены утвердить свои программы «выращивания» поставщиков.