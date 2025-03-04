В 2024 году уровень закупок товаров и услуг у МСП достиг рекордных 9,6 трлн

«Обеспечение участия малого и среднего бизнеса в закупках госкомпаний — это важная мера развития предпринимательской инициативы в рамках нового федерального проекта „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“», — заявил зампред Правительства России Александр Новак. Он также отметил формирование устойчивого тренда на наращивание доли высокотехнологичной продукции в совокупном объеме закупок у МСП. В 2024 году компании малого и среднего бизнеса передали крупным государственным заказчикам высокотехнологичной продукции на сумму около 905 миллиардов рублей. В результате вклад МСП в развитие ведущих отраслей для формирования экономики предложения продолжает увеличиваться, подытожил Новак.