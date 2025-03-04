bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 марта, 14:12

Published 4 марта, 14:12

Modified 4 марта, 14:14

Updated 4 марта, 14:14

У программистов из Черноземья самый популярный язык — Python

У программистов из Черноземья самый популярный язык — Python

4 марта 2025, 14:12
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Конкурс
Больше всего заявок на участие в конкурсе «Цифровой марафон» от Сбера жители Центрально-Чернозёмного района России подавали с основным языком программирования Python.

Python — один из самых популярных языков программирования «Цифрового марафона», который организует Сбер, «Школа 21» и Нетология. Чуть меньше половины участников выбирают этот язык для участия, на втором месте по популярности — Java, а на третьем — C#.

Протестировать свои знания может любой совершеннолетний человек даже с минимальным опытом в сфере технологий. На конкурсе можно выбрать три уровня сложности: от новичка до эксперта. Больше половины участников на первой ступени знаний.

Кроме самого конкурса на марафоне можно пройти обучение по изучению различных языков программирования или погрузиться в сферы технологий, искусственного интеллекта, обработки данных.

В марафоне пройдёт четыре этапа: обучение, тестирование, цифровой диктант и финальный тур, в котором новички поучаствовать не смогут. Лучшие участники по результатам за все этапы разделят 3 млн рублей.

Сбер запустил ипотеку на частные дома по ДДУ
Узнать подробнее
Читайте также:
Сбер усилил поддержку девелоперов ЧерноземьяАналитики Сбера подсчитали, сколько чаевых оставили белгородцы в новогодние праздникиСбер спас 1,6 млрд рублей клиентов от мошеннических кредитных пирамид
#Алёна Мальцева#Конкурс#Сбер
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика