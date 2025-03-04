У программистов из Черноземья самый популярный язык — Python

Posted 4 марта, 14:12
Published 4 марта, 14:12
Modified 4 марта, 14:14
Updated 4 марта, 14:14
Python — один из самых популярных языков программирования «Цифрового марафона», который организует Сбер, «Школа 21» и Нетология. Чуть меньше половины участников выбирают этот язык для участия, на втором месте по популярности — Java, а на третьем — C#.
Протестировать свои знания может любой совершеннолетний человек даже с минимальным опытом в сфере технологий. На конкурсе можно выбрать три уровня сложности: от новичка до эксперта. Больше половины участников на первой ступени знаний.
Кроме самого конкурса на марафоне можно пройти обучение по изучению различных языков программирования или погрузиться в сферы технологий, искусственного интеллекта, обработки данных.
В марафоне пройдёт четыре этапа: обучение, тестирование, цифровой диктант и финальный тур, в котором новички поучаствовать не смогут. Лучшие участники по результатам за все этапы разделят 3 млн рублей.