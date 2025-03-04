Теперь у прокуратуры возникли вопросы к медсотрудкам Белгородской области

Posted 4 марта, 11:49
Published 4 марта, 11:49
Modified 4 марта, 11:51
Updated 4 марта, 11:51
Прокуратура Белгородской области обнаружила нарушения антикоррупционного законодательства в Министерстве здравоохранения региона. Некоторые руководители подведомственных организаций предоставили ложные сведения о доходах, имуществе и банковских счетах. Также не урегулированы конфликты интересов. Прокурор направил министру здравоохранения представление для устранения нарушений.
Ранее аналогичные проблемы выявлены у 37 сотрудников УФСИН области. В их справках о доходах и имуществе были недостоверные данные, а суммы на счетах значительно превышали официальные доходы.