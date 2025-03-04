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Posted 4 марта, 11:49

Published 4 марта, 11:49

Modified 4 марта, 11:51

Updated 4 марта, 11:51

больница

Теперь у прокуратуры возникли вопросы к медсотрудкам Белгородской области

4 марта 2025, 11:49
Фото: 1MI. больница
Сюжет
Прокуратура
Вопросы возникли после проверки справок о доходах, расходах, имуществе. Министру здравоохранения вынесено представление.

Прокуратура Белгородской области обнаружила нарушения антикоррупционного законодательства в Министерстве здравоохранения региона. Некоторые руководители подведомственных организаций предоставили ложные сведения о доходах, имуществе и банковских счетах. Также не урегулированы конфликты интересов. Прокурор направил министру здравоохранения представление для устранения нарушений.

Ранее аналогичные проблемы выявлены у 37 сотрудников УФСИН области. В их справках о доходах и имуществе были недостоверные данные, а суммы на счетах значительно превышали официальные доходы.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Происшествия#Здравоохранение#Прокуратура#Белгород
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