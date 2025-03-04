Сутки в поезде проведут белгородцы, желающие доехать летом до Крыма

Posted 4 марта, 11:49
Published 4 марта, 11:49
Modified 4 марта, 11:49
Updated 4 марта, 11:49
В конце мая белгородцы смогут отправиться в Симферополь одноэтажным поездом.
Сообщается, что отправление будет осуществляться из Смоленска, но поезд будет останавливаться и в Белгороде. Вагон начнёт курсировать через день с 29 числа — первый рейс стартует из Симферополя в 13:30, в конечный пункт назначения он придёт 31 мая в 13:22, а в Белгороде остановится в 05:10.
31 числа состав отправится и в обратную сторону, поэтому в Белгороде по пути в Крым он остановится в 00:25. Во всех случаях поезд довезёт пассажиров до моря без дополнительных пересадок.
Купить билеты уже можно на официальном сайте РЖД, сообщили журналисты РИА «Новости Крым».
Добавим, что белгородцы также с конца мая по конец сентября смогут доехать до Адлера. Их за 39 часов отвезёт беспересадочный поезд.