Сутки в поезде проведут белгородцы, желающие доехать летом до Крыма

Сообщается, что отправление будет осуществляться из Смоленска, но поезд будет останавливаться и в Белгороде. Вагон начнёт курсировать через день с 29 числа — первый рейс стартует из Симферополя в 13:30, в конечный пункт назначения он придёт 31 мая в 13:22, а в Белгороде остановится в 05:10.