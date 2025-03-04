Сложная победа над «Енисеем» позволила «Белогорью» выйти на второе место

Тренер «Белогорья» Александр Волков отметил, что команда соперника играла хорошо, поэтому победа далась им тяжело. Почему именно «львам» удалось вырвать победу в самом конце, не смог ответить и капитан Павел Тетюхин. По его словам, обе команды играли ровно на протяжении всего матча.