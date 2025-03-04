Сложная победа над «Енисеем» позволила «Белогорью» выйти на второе место

Posted 4 марта, 08:28
Published 4 марта, 08:28
Modified 4 марта, 08:41
Updated 4 марта, 08:41
Белгородские «львы» выиграли в очередном матче. На этот раз они вырвали победу у «Енисея», из-за чего попали на второе место в таблице. Их противник же остался на восьмом месте.
Игра закончилась со счётом 2:3 (21:25, 26:24, 22:25, 25:23, 13:15). Самыми результативными игроками стали Павел Тетюхин и Цзинъинь Чжан, которые заработали для команды по 26 очков. Ещё по 15 баллов принесли Мохамед Аль Хачдади и Георгий Заболотников.
Тренер «Белогорья» Александр Волков отметил, что команда соперника играла хорошо, поэтому победа далась им тяжело. Почему именно «львам» удалось вырвать победу в самом конце, не смог ответить и капитан Павел Тетюхин. По его словам, обе команды играли ровно на протяжении всего матча.