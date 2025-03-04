«Сами сходим с ума»: грешит ли 8 марта и что происходит с ценам на цветы в Белгороде

И в «Пальме», и в розничном магазине, и в Butler flowers рассказали журналистке редакции Бел.Ру, что ещё в преддверии Дня святого Валентина цены на цветы начали расти и сейчас остановились как раз на уровне 14 февраля. В первом магазине девушка уточнила, что рост стоимости можно было заметить и в начале февраля. Особенно на тюльпаны. Их выращивание требует серьёзных затрат труда и ресурсов, отражается на их конечной стоимости: