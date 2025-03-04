«Сами сходим с ума»: грешит ли 8 марта и что происходит с ценам на цветы в Белгороде

Posted 4 марта, 14:24
Published 4 марта, 14:24
Modified 4 марта, 14:26
Updated 4 марта, 14:26
С наступлением Женского дня, который широко празднуется в России и за её пределами, возрастает спрос на букеты. Возрастает и их стоимость. А тюльпаны, по традиции, остаются одним из наиболее востребованных вариантов для подарков.
В среднем цены на цветы, как рассказали флористы, увеличиваются на 15-30% по сравнению с обычными днями. Такой скачок в ценах — итог резкого увеличения спроса со стороны покупателей. Однако это касается и самих закупщиков цветов для цветочных магазинов. Да и, как рассказали сотрудники, увеличение цен в торговых точках является последствием не только праздников.
В прошлом году в этих же магазинах журналистке Бел.Ру заявляли, что на данный момент цены не растут так ощутимо либо остаются на одном месте к 8 марта. При этом, в 2024 году стоимость могла вырасти в отдельных точках только на 5-10%.
И в «Пальме», и в розничном магазине, и в Butler flowers рассказали журналистке редакции Бел.Ру, что ещё в преддверии Дня святого Валентина цены на цветы начали расти и сейчас остановились как раз на уровне 14 февраля. В первом магазине девушка уточнила, что рост стоимости можно было заметить и в начале февраля. Особенно на тюльпаны. Их выращивание требует серьёзных затрат труда и ресурсов, отражается на их конечной стоимости:
«С первого февраля как пошла закупка — и всё. Больше она не поднялась», — заявила сотрудница сети «Пальма».
«Тюльпаны — 150 рублей. С каждым годом дорожают и дорожают. Выращивать их не так уж легко».
«Очень сильно подорожали цветы по сравнению с прошлым годом, да и с началом года. Местные тюльпаны заказывали ещё летом тем — и уже цену обозначили достаточно высокую, потому что луковицы заказывают из Голландии», — рассказали в Butler flowers.
В последнем поделились, что числа на ценниках поползли вверх не только в праздники, а в принципе сильно взлетели за год. Особенно в последнее время.
Марте 2024 года самая низкая цена на тюльпаны составляла 80 рублей за один цветок. Средняя — от 100 до 120 рублей, что уже вызывало недовольство белгородцев. А на розы — 110 рублей. В 2025 году — в среднем от 180 рублей, достигая почти 400 рублей. С тюльпанами история такая, что местами можно купить один цветок за 140 рублей.
Так, одной из ключевых проблем стала зависимость от зарубежных поставщиков — Кения, Эквадор, Голландия. Несмотря на то, что и в России — например, в Краснодаре — способны производить тюльпаны на продажу, для их культивирования приходится закупать луковицы за рубежом. В итоге это приводит к усиленной привязанности к международным рыночным колебаниям цен и валютной политике. В Белгородской области растения привозят также из Старого Оскола и Масловой Пристани.
В 2024 году Белгородская область вошла в топ регионов, которые стали ведущими по производству цветов, с результатом в 4% от валового сбора. Места в топе самых «цветочных» также заняли Московская область, Калужская область, Ленинградская, Калининградская. Также в список вошли Мордовия и Удмиртия.
Кроме того, журналистке Бел.Ру рассказали, что также цветочный рынок страдает нехваткой предложений на рынке. Так, флорист Butler flowers поделилась, что летом их компания заказала поставку некоторых растений, но оказалось, что выполнить её не получится — цветов нет.
«Это вообще не зависит от нас. А от Голландии, Кении, Эквадора. У них есть определённый объём, который покупают. И из-за того, что распродают запасы, делают цену выше изначально. <…> Мне вообще кажется, что с каждой неделей всё больше, больше, больше. Тем более, зная, что будут закупать, там сразу ставят цену выше. Все думают, что цветочные хотят „навариться“, но это не так, потому что мы так же и сходим с ума от цены, за сколько мы их получаем».
Самые популярные цветы, конечно же, тюльпаны. В этом году — белые. Не меньшей популярностью пользуются все нежные оттенки. Да и в принципе у них достаточно много интересных оттенков. Роза также остаётся в моде, как и хризантема с гортензией.
Специалисты объяснили, что свежие тюльпаны обладают «хрустящей» текстурой. Это указывает на их упругость, свежесть и высокую напитанность водой.
Сотрудники цветочных предполагают, что цены продолжат расти. Так, по их словам, повышение спроса в сочетании с экономической обстановкой и зависимостью от импорта приводят к нестабильности на рынке, что заставит в будущем столкнуться с более серьёзными проблемами.